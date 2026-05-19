Recuerdos fotográficos: la zona de la hoy conocida como “Chacapiedras”, hace 40 años

Esta vez nos ocupamos de una esquina tradicional del barrio Sur de San Miguel de Tucumán, la de Chacabuco y Las Piedras, con una foto sacada en 1986. Nótese los frentes descuidados de las casas, los vehículos de la época, el paso de los peatones, y el festejo de los escolares al percatarse de la presencia del fotógrafo. Pero, lo que no se ve, es justamente aquello que hoy caracteriza a la zona, su intensa vida comercial, algo que la llevó a ser conocida de una manera simpática: la “Chacapiedras”.