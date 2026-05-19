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Recuerdos fotográficos: la zona de la hoy conocida como “Chacapiedras”, hace 40 años

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: la zona de la hoy conocida como “Chacapiedras”, hace 40 años
Por Jorge Olmos Sgrosso y Carlos Werner 19 Mayo 2026

Esta vez nos ocupamos de una esquina tradicional del barrio Sur de San Miguel de Tucumán, la de Chacabuco y Las Piedras, con una foto sacada en 1986. Nótese los frentes descuidados de las casas, los vehículos de la época, el paso de los peatones, y el festejo de los escolares al percatarse de la presencia del fotógrafo. Pero, lo que no se ve, es justamente aquello que hoy caracteriza a la zona, su intensa vida comercial, algo que la llevó a ser conocida de una manera simpática: la “Chacapiedras”.

La esquina es una de las más transitadas del barrio que, según registros, ya tenía moradores desde 1685, cuando la ciudad fue trasladada desde Ibatín. Durante la intendencia de José Padilla, a finales del siglo XIX, incluso se expandió más hacia el sur.

Queda claro que, en la actualidad, la fisonomía de la esquina en cuestión ha cambiado casi por completo: está ocupado por bares, negocios gastronómicos y edificios de departamentos. Allí se reúnen estudiantes, músicos, deportistas, graduados, desocupados, artistas, amigos, trabajadores que se toman un descanso y cualquiera que se siente atraído por un lugar de intensa actividad, sobre todo al mediodía y a la noche.

Lo de “Chacapiedras” parece haber comenzado hace más de 25 años, a la luz de un negocio que lleva ese nombre.

Recuerdos fotográficos: una figura del básquet de Tucumán, fotografiada en 1937

Recuerdos fotográficos: una figura del básquet de Tucumán, fotografiada en 1937

Son varias las crónicas de LA GACETA sobre el lugar, y se destaca una, de julio de 2017, cuando en el lugar hubo problemas. “Hasta el último fin de semana era una de las zonas más regadas por los ríos de cerveza que se consumían, pero luego de una pelea brutal se multiplicaron las denuncias de los vecinos y hubo una masiva clausura de bares, drugstores y hasta una rotisería”, se publicó. Con el paso de los años, la actividad se reanudó.

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