Anses: quiénes cobran este martes 19 de mayo de 2026

Resumen para apurados
- ANSES paga jubilaciones y asignaciones este martes 19 de mayo de 2026 a beneficiarios con DNI terminado en 6, cumpliendo el calendario oficial para diversos sectores sociales.
- Los pagos contemplan un aumento del 3,38% por movilidad y un bono de $70.000 para la mínima. Se incluyen también cobros de Tarjeta Alimentar y Asignaciones de Pago Único.
- Estas actualizaciones buscan mitigar la pérdida de poder adquisitivo por inflación. Los beneficiarios pueden gestionar consultas y fechas futuras desde la plataforma Mi ANSES.
La Administración Nacional de la Seguridad Social, Anses, confirmó el calendario de pagos correspondiente al martes 19 de mayo de 2026. En esta jornada cobrarán jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales cuyos DNI terminan en 6.
Los haberes de mayo llegan con el aumento por movilidad del 3,38%. Además, los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo recibirán el bono extraordinario de $70.000 dispuesto por el Gobierno nacional.
Qué prestaciones paga Anses este martes 19 de mayo
Este martes cobran los titulares con DNI finalizados en 6 de las siguientes prestaciones:
Jubilaciones y pensiones mínimas
Asignación Universal por Hijo (AUH)
Asignación Familiar por Hijo
Asignación por Embarazo (AUE)
Jubilados Anses: cuánto cobran con aumento y bono
Durante mayo de 2026, los jubilados y pensionados reciben un incremento del 3,38% en sus haberes, correspondiente a la fórmula de movilidad vigente.
Además, quienes perciben la jubilación mínima acceden a un bono extraordinario de $70.000, con el objetivo de reforzar los ingresos frente a la inflación.
Otras asignaciones que se pagan este 19 de mayo
Asignación por Prenatal y Maternidad
Cobran este martes los titulares con DNI terminados en 8 y 9.
Tarjeta Alimentar
ANSES también abonará la diferencia correspondiente al aumento de la Tarjeta Alimentar para beneficiarios con DNI finalizados en 1.
Asignaciones de Pago Único
Continúan los pagos de:
Matrimonio
Nacimiento
Adopción
En estos casos cobran todas las terminaciones de documento hasta el próximo 10 de junio.
Cómo consultar fecha y lugar de cobro en Mi Anses
Los beneficiarios pueden verificar la fecha exacta de pago, el lugar de cobro y el detalle de sus liquidaciones ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
También se puede consultar el calendario completo de pagos desde el sitio oficial de ANSES