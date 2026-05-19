Qué es el analfabetismo motriz, el problema que afecta cada vez a más niños por el exceso de pantallas
Especialistas en pediatría, educación física y neurociencia advierten sobre un fenómeno que crece en todo el mundo: cada vez más niños presentan movimientos torpes, dificultades para correr, saltar o coordinar el cuerpo y una marcada pérdida de habilidades motrices básicas.
Resumen para apurados
- Especialistas advierten sobre el crecimiento del analfabetismo motriz en niños debido al exceso de pantallas y sedentarismo, afectando su coordinación y habilidades básicas hoy.
- El fenómeno se agravó tras la pandemia y afecta la edad de oro (7-12 años). La falta de juego libre y la dependencia digital impiden que el cerebro desarrolle la propiocepción.
- Expertos alertan sobre futuros problemas metabólicos y óseos. Recomiendan reducir pantallas y asegurar una hora diaria de actividad física para revertir esta tendencia global.
El problema ya tiene nombre: “analfabetismo motriz”. Según expertos, está directamente relacionado con el sedentarismo infantil, el exceso de pantallas y la desaparición del juego libre.
“Estamos enseñando ejercicios que chicos de ocho o nueve años ya deberían tener incorporados”, explica Mario Bordón, profesor con más de tres décadas de experiencia trabajando con niños y adolescentes.
La escena se repite en plazas, escuelas y clubes: chicos que corren mirando al piso, con la espalda encorvada, movimientos rígidos y dificultades para coordinar piernas y brazos.
Qué es el analfabetismo motriz
El concepto de analfabetismo motriz hace referencia a la pérdida o falta de desarrollo de habilidades motoras fundamentales durante la infancia.
Según Sociedad Argentina de Pediatría, el fenómeno comenzó a profundizarse durante la pandemia y se consolidó con el aumento del tiempo frente a celulares, tablets y computadoras.
El pediatra Sergio Snieg, integrante del Comité Nacional de Pediatría Ambulatoria de la SAP, explica que existe una etapa clave entre los 7 y los 12 años conocida como “la edad de oro del aprendizaje motor”.
“Es el momento en que el cerebro aprende a coordinar movimientos, equilibrio y postura. Si un chico reemplaza el juego físico por una pantalla, el cerebro pierde esa experiencia motriz”, señala.
Por qué muchos niños tienen movimientos torpes
Especialistas coinciden en que el principal factor detrás de este fenómeno es la combinación entre sedentarismo, encierro y sobreexposición digital.
Durante la pandemia, el tiempo que los chicos pasaban frente a pantallas aumentó cerca de un 50%, y muchos hábitos quedaron instalados incluso después del regreso a la normalidad.
“El cerebro no sabe cómo organizar ciertos movimientos porque no fueron practicados. Por eso aparecen formas torpes o aparatosas de correr, saltar o moverse”, advierte Snieg.
El especialista define este cuadro como una “pérdida de la noción de la propiocepción”, es decir, la capacidad del cuerpo para percibir posición, movimiento y equilibrio sin necesidad de mirar.
Qué provoca la pérdida de propiocepción
La falta de actividad física y de experiencias motrices en la infancia puede generar:
Torpeza corporal
Problemas de equilibrio
Rigidez al correr o saltar
Dependencia visual para moverse
Menor coordinación
Mayor riesgo de lesiones
Sedentarismo y obesidad
Además, los especialistas alertan sobre consecuencias futuras vinculadas a enfermedades metabólicas, hipertensión, diabetes y problemas óseos.
Pantallas, dopamina y falta de juego libre
El especialista en fisiología del ejercicio Mariano Ferro, autor del libro Analfabetos motrices, sostiene que el problema excede la educación física escolar.
“Los chicos perdieron la capacidad de autogestionar su propia recreación. Todo está organizado y controlado por adultos. Ya no existe el juego espontáneo en la calle”, afirma.
Ferro advierte que el cerebro infantil recibe más estímulo dopaminérgico del celular que del movimiento físico.
“El scrolleo permanente genera más satisfacción inmediata que correr, jugar a la pelota o andar en bicicleta. Eso reduce la motivación natural para moverse”, explica.
Según el especialista, esta generación podría enfrentar en el futuro problemas de salud sin precedentes por el nivel de sedentarismo actual.
La importancia del movimiento en la infancia
El preparador físico Mario Mouche, reconocido por su trabajo con la Generación Dorada del básquet argentino, considera que el problema todavía puede revertirse.
“Los movimientos torpes se pueden mejorar. Lo importante es que los chicos sigan moviéndose y desarrollando habilidades motoras”, sostiene.
Mouche insiste en que el movimiento debe entenderse como una herramienta de salud y desarrollo cognitivo.
“Todo sirve: correr, andar en bicicleta, jugar en la plaza, nadar o practicar deportes. El cuerpo necesita experimentar y equivocarse para aprender”, señala.
Cómo prevenir el analfabetismo motriz en los niños
Los especialistas recomiendan:
Reducir el tiempo de pantallas
Promover al menos una hora diaria de actividad física
Estimular el juego libre
Fomentar deportes y actividades recreativas
Evitar el sedentarismo prolongado
Incentivar actividades al aire libre
También remarcan la importancia del rol de los padres en la creación de hábitos saludables y en la regulación del uso de celulares y dispositivos electrónicos.
“El movimiento es salud, desarrollo y aprendizaje. Un chico necesita usar el cuerpo para entender el mundo”, concluyen los expertos.