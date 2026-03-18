Cierre de empresas y caída del empleo: más de 22.600 firmas dejaron de operar desde la asunción de Milei

De acuerdo con un análisis de Fundar, que publicó Ámbito, la magnitud del retroceso comienza a compararse con la registrada durante la pandemia. En el último año se perdieron 10.392 unidades productivas, lo que representa una caída del 2,1%, mientras que desde el inicio de la actual gestión la contracción alcanza el 4,4% del total. Se trata del peor desempeño en los primeros 25 meses de un gobierno desde 2003.