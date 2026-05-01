Cuál es la infusión que ayuda a relajar el cuerpo y dormir mejor: cómo tomarla antes de acostarse

Resumen para apurados
- Expertos en nutrición recomiendan beber té de canela antes de dormir para relajar el cuerpo y mejorar el sueño, gracias a sus propiedades digestivas y antioxidantes naturales.
- Se prepara infusionando ramas de canela en agua hirviendo por diez minutos. La Universidad de Harvard respalda estas bebidas como complementos naturales a la actividad física.
- Beber esta infusión ayuda a desestresar el sistema digestivo tras el cansancio diario. El interés por remedios naturales crece como alternativa para optimizar el descanso nocturno.
Tomar té forma parte de la rutina de mucha gente que lo consumen y aprovechan sus bondades. Además, está comprobado que las infusiones ofrecen numerosas propiedades y también funcionan como un remedio natural para la salud, sumado a la actividad física y un cambio de hábitos, según la Universidad de Harvard.
Teniendo en cuenta la cantidad de productos con que se pueden preparar y que hay para todos los gustos, los efectos de las infusiones van más allá de los componentes orgánicos incluidos en ellas. Aunque vale aclarar que siempre hay que recurrir al médico o nutricionista a la hora de tomar una decisión para escuchar una voz profesional.
Dentro de la amplia variedad de infusiones que existen, la de canela tiene efectos positivos para el relax y el descanso. "Ayuda a hacer la digestión y nos aporta alivio, muchas veces también asociado a buscarnos el momento de parar para prepararla y tomarla tranquilamente", explicó a TN, Claudia Gras Sainz Pardo, miembro de la Comisión de Nutrición Comunitaria del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa).
Cómo preparar el té de canela para tomarlo antes de dormir
A la hora de preparar esta bebida, la especialista señala que los pasos a seguir son como con cualquier otra infusión. También hay varias formas de hacerla:
- En 500 mililitros de agua hirviendo, colocar dos ramas de canela y dejar infusionar durante 8-10 minutos (dos tazas de infusión).
- En un litro de agua hirviendo, echar dos cucharaditas de postre de canela y remover bien. Tras ello, añadir dos ramas de canela y dejar infusionar durante 10 minutos (cuatro tazas de infusión).
Por último, la experta resalta que puede ser interesante tomar una infusión con canela antes de dormir “para ayudar a relajar el sistema digestivo, que puede estar sobrecargado del estrés, sedentarismo o cansancio del día y facilitar el descanso nocturno”.