Las empresas globales priorizan la inversión en Inteligencia Artificial

Tres de cada cuatro líderes globales priorizarán la inversión en Inteligencia Artificial (IA) a pesar de la incertidumbre económica y la inseguridad de los datos. El 74 % de los consultados afirma que la IA seguirá siendo una prioridad clave de inversión, aun si se produce una recesión en los próximos 12 meses.
Los líderes globales que confían en su talento tienen cuatro veces más probabilidades de reportar un valor empresarial significativo derivado de la IA, incluyendo mejoras en la productividad, ahorros de costos, crecimiento de ingresos y una mejor toma de decisiones. Estos datos se desprenden del informe trimestral de la encuesta “KPMG Global AI Pulse” que ofrece una visión general de cómo las empresas de 20 países están invirtiendo en la inteligencia artificial y el impacto que esta transformación tiene en la fuerza laboral, la gobernanza y la gestión del riesgo.
Seguridad
Según el diagnóstico de KPMG, en base a las respuestas de 2.110 ejecutivos líderes empresariales, casi tres de cada cuatro líderes tienen preocupación por la seguridad de los datos, la privacidad y su riesgo. El valor de la IA es real, pero se materializa de manera desigual entre las organizaciones. Existe una brecha clara entre las organizaciones que aún se encuentran en la fase de experimentación y aquellas que han superado los pilotos, han escalado plenamente los agentes de IA y están capturando resultados reales de valor para el negocio, acota el informe.
Si bien la adopción de la Inteligencia Artificial se está acelerando en todo el mundo, obtiene retornos claros solo un pequeño grupo de líderes en IA, entendidos estos como las organizaciones que cuentan con madurez en IA y que están escalando u operando IA agéntica, incluso si aún no están orquestando o desarrollando sistemas multiagente.