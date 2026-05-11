Las empresas globales priorizan la inversión en Inteligencia Artificial

Seguridad

Según el diagnóstico de KPMG, en base a las respuestas de 2.110 ejecutivos líderes empresariales, casi tres de cada cuatro líderes tienen preocupación por la seguridad de los datos, la privacidad y su riesgo. El valor de la IA es real, pero se materializa de manera desigual entre las organizaciones. Existe una brecha clara entre las organizaciones que aún se encuentran en la fase de experimentación y aquellas que han superado los pilotos, han escalado plenamente los agentes de IA y están capturando resultados reales de valor para el negocio, acota el informe.