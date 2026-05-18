Cómo elegir un Smart TV para ver deportes: diferencias entre Crystal UHD, QLED, Neo QLED y OLED

(3) Real QLED" es una certificación otorgada por TÜV Rheinland a las TVs QLED de Samsung, que comprueba el uso de la tecnología de puntos cuánticos. Esta certificación "Real Quantum Dot Display" confirma que la TV cumple con el estándar de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) 62595-1-6 para una estructura de pantalla que utiliza puntos cuánticos combinados con fuentes de luz azul, garantizando un volumen de color preciso y una imagen superior. También certifica el uso de puntos cuánticos libres de cadmio, que son más ecológicos. Las TVs QLED recibieron el reconocimiento de la asociación de certificación y pruebas de renombre mundial Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) por su capacidad de reproducir el 100% del volumen de color en el estándar DCI-P3. Las TVs QLED de Samsung se basan en la tecnología de Puntos Cuánticos. QLED ha sido certificada con la garantía de 2,030 colores y 110 tonos de piel PANTONE fieles y realistas. Más información: https://www.pantone.com/articles/press-releases/pantone-announces-partnership-with-samsung-to-become-the-worlds-first-pantone-validated-hdr-displays