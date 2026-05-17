El Banquete de Salta: la cuestión del vino

Los orígenes. He vivido fuera de mi tierra lo suficiente para extrañar cosas que jamás pensé extrañar. La distancia reverbera en la mirada y embelesa el objeto, rarifica lo cotidiano y lo vuelve digno de relatarse (diría el formalismo ruso), y penosa pero indulgentemente nos lleva a coquetear con ese sentimiento de nacionalismo fervoroso que convierte al migrante en un bobo y obcecado profeta de la nobleza de su país. La distancia (como el vino y una buena pulsión de muerte disparada a tiempo) embellece las cosas y en mi caso, después de largo tiempo de beber WeisserBier, vino porto y tintos leves y aguosos de Portugal, empecé a extrañar impiadosamente el pesado cuerpo de los malbecs de Salta. En mi cabeza, el tomar vino tinto con mis amigos en el cerro mientras la vida pasaba se volvió un cuadro recurrente, un objeto de culto deseado al que se regresa cuando la realidad recordaba que seguía siendo un extranjero inmigrante en tierras ajenas. Una salvedad: emigrar en tiempos de globalización no supone el rompimiento absoluto de nuestros productos idiosincráticos como alguna vez se supuso. La cultura global ha hecho del mundo un mercado sin bordes (no sin fronteras) donde toda singularidad cultural es capaz de devenir fetiche y novedad en la actualidad. Donde se vaya se consiguen productos nacionales. Los argentinos, además, viajamos plantando campamentos de provisión: cada compatriota encontrado en tierra extraña es un nodo de la red de abastecimiento afectivo. Hay en eso algo de proselitismo, una nota singular en nuestra táctica de proliferación que es fruto del autorreferencialismo empedernido que nos caracteriza y de la épica pasional con la que necesitamos envolver toda referencia nacional. El mate viaja también y el asado deviene un sacramento portátil. Pero faltaba algo esquivo, algo que en su inefabilidad se empeñaba en quitarle densidad a la experiencia.