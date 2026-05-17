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Cisnero, el único aprobado en el 1 x 1 de la derrota de San Martín en Salta

El juvenil fue el futbolista más desequilibrante del "Santo" en la caída por 1 a 0 frente a Gimnasia y Tiro de Salta.

Cisnero, el único aprobado en el 1 x 1 de la derrota de San Martín en Salta
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • San Martín de Tucumán perdió 1-0 ante Gimnasia y Tiro en Salta por la Primera Nacional. El equipo de Andrés Yllana mostró una imagen pobre y Alan Cisnero fue el único destacado.
  • El conjunto tucumano exhibió graves falencias ofensivas y falta de profundidad. La ausencia de figuras clave y los bajos rendimientos individuales marcaron una noche para el olvido.
  • Esta derrota profundiza la crisis de juego del 'Santo', obligando al DT a replantear la estrategia. La falta de gol y volumen de juego preocupan de cara al resto del torneo.
Resumen generado con IA

San Martín de Tucumán dejó una pobre imagen en Salta y sufrió una derrota que volvió a dejar en evidencia sus problemas ofensivos. El equipo de Andrés Yllana mostró pocas ideas, careció de profundidad y apenas logró inquietar a Gimnasia y Tiro. Alan Cisnero fue el jugador más desequilibrante del “Santo”, mientras que varios futbolistas estuvieron por debajo de su nivel en una noche para el olvido del conjunto de La Ciudadela.

Los puntajes son los siguientes:

Darío Sand (5)

El arquero no tuvo responsabilidad en el gol. En el primer tiempo respondió bien ante un remate desde afuera del área, aunque después no fue exigido.

Nicolás Ferreyra (5)

Malogró un gol increíble en el segundo tiempo cuando el partido estaba 0 a 0. Mostró las ganas y el empuje de siempre para ir para adelante. Estuvo correcto en la marca.

Ezequiel Parnisari (5)

No tuvo demasiado trabajo, ya que Gimnasia y Tiro atacó muy poco. Estuvo seguro por arriba y por abajo.

Guillermo Rodríguez (5)

No pasó grandes sobresaltos y se mostró seguro las pocas veces que los salteños llegaron al área del conjunto de La Ciudadela.

Elías López (3)

Aportó muy poco en ataque. San Martín sintió mucho la ausencia de Jorge Juárez, jugador al que reemplazó López. Se mostró indeciso para definir las jugadas.

Laureano Rodríguez (5)

Aportó sacrificio en la mitad de la cancha. Corrió y metió, dejó todo en cada jugada, aunque le faltó claridad a la hora de repartir el juego. Le faltó un socio.

Santiago Briñone (4)

Perdió más pelotas de las que ganó. Se mostró activo y participó mucho en el juego, aunque estuvo siempre impreciso. Le faltó tomar buenas decisiones a la hora de dar los pases, que casi siempre fueron largos.

Nahuel Gallardo (4)

Otro mal partido del hijo del “Muñeco”. No se animó a sumarse al ataque y aportó muy poco. Le faltó profundidad en el juego.

Luca Arfaraz (5)

Siempre fue a buscar la pelota y con su potencia complicó a Gimnasia y Tiro. Inexplicablemente fue reemplazado en el segundo tiempo, ya que era uno de los mejores del “albirrojo”.

Diego Diellos (4)

Corrió y metió, pero estuvo muy impreciso. Perdió muchas pelotas en ataque. No tuvo chances para convertir y esta vez no realizó su habitual trabajo de “pivoteo”.

Alan Cisnero (6)

El juvenil fue el futbolista más peligroso del “Santo” en el ataque. Las jugadas más claras del equipo de Andrés Yllana surgieron de sus pies. Siempre intentó jugar para adelante y complicó a la defensa de los salteños.

Facundo Pons (4)

Ingresó en el entretiempo y no le aportó nada al equipo. Se mostró muy estático y fue absorbido por los defensores de Gimnasia y Tiro.

Matías García (-)

El “Caco” jugó los últimos 20 minutos, pero no gravitó. Se ubicó como carrilero y siempre arrancó desde muy atrás, por lo que fue intrascendente.

Benjamín Borasi (-)

No le aportó nada al equipo. Ingresó faltando 15 minutos para intentar inquietar a la última línea del “Albo”, pero estuvo lejos de conseguirlo.

Gonzalo Rodríguez (-)

Ingresó faltando dos minutos del tiempo reglamentario, cuando el “Santo” ya perdía 1 a 0 y prácticamente no tuvo contacto con el balón.

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