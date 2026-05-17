Cisnero, el único aprobado en el 1 x 1 de la derrota de San Martín en Salta

San Martín de Tucumán dejó una pobre imagen en Salta y sufrió una derrota que volvió a dejar en evidencia sus problemas ofensivos. El equipo de Andrés Yllana mostró pocas ideas, careció de profundidad y apenas logró inquietar a Gimnasia y Tiro. Alan Cisnero fue el jugador más desequilibrante del “Santo”, mientras que varios futbolistas estuvieron por debajo de su nivel en una noche para el olvido del conjunto de La Ciudadela.