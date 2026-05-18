Accesorios y piezas artesanales: entre brillo y diseño, la nueva vida de la escarapela

María Fernanda Kollrich todavía recuerda el momento exacto en el que entendió que aquellas creaciones podían ocupar un lugar importante dentro de su emprendimiento. Ocurrió en mayo de 2020, en plena pandemia. “Era el producto que más elegían. Me decían que era algo distinto”, cuenta la dueña de Lola Accesorios. Lo que comenzó como una prueba se convirtió en una línea estable de trabajo que hoy también vende al por mayor.