Peatones atropellados en Módena: el ataque en Italia no tendría vínculos con el terrorismo

Imágenes de cámaras de seguridad mostraron un vehículo a gran velocidad por una calle del centro de la ciudad y el impacto contra ciclistas y peatones, antes de subir a la vereda y estrellarse contra la vidriera de un local. Unas 15 personas fueron golpeadas; ocho fueron al hospital. Dos mujeres, de 55 y 69 años, tuvieron que ser amputadas en las piernas. La de 55 años estaba grave.