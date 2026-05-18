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Peatones atropellados en Módena: el ataque en Italia no tendría vínculos con el terrorismo

Se trata de un hombre con problemas psiquiátricos.

TERROR. Las cámaras de seguridad mostraron un vehículo a gran velocidad por una calle del centro de la ciudad y el impacto contra ciclistas y peatones. TERROR. Las cámaras de seguridad mostraron un vehículo a gran velocidad por una calle del centro de la ciudad y el impacto contra ciclistas y peatones.
Hace 3 Hs

MÓDENA, Italia.- El conductor que atropelló a varios peatones en Módena, en el norte de Italia, y dejó ocho heridos, cuatro de gravedad, antes de que la policía lo detuviera, tiene antecedentes de problemas de salud mental.

La fiscalía italiana informó ayer que investiga los motivos que llevaron a Salim El Koudri, un hombre con antecedentes de tratamiento psiquiátrico, a lanzarse en auto contra transeúntes en el centro histórico de Módena, norte de Italia, en un ataque que dejó ocho heridos, cuatro de ellos de gravedad.

Imágenes de cámaras de seguridad mostraron un vehículo a gran velocidad por una calle del centro de la ciudad y el impacto contra ciclistas y peatones, antes de subir a la vereda y estrellarse contra la vidriera de un local. Unas 15 personas fueron golpeadas; ocho fueron al hospital. Dos mujeres, de 55 y 69 años, tuvieron que ser amputadas en las piernas. La de 55 años estaba grave.

Tras el choque, El Koudri escapó del vehículo e intentó huir, pero fue interceptado por cuatro transeúntes. Antes de ser reducido, apuñaló en la cabeza a uno de ellos, quien no está en peligro de vida.

Tentativa de homicidio múltiple

La fiscalía le imputó los delitos de tentativa de homicidio múltiple y lesiones agravadas, y señaló que actuó “con la clara intención de poner en peligro la seguridad pública” en momento de “máxima afluencia de ciudadanos y compradores”.

El acusado nació en Seriate, provincia de Bérgamo, es italiano de segunda generación, con ascendencia marroquí, y residía en Ravarino, a unos 20 kilómetros de Módena. Graduado en Administración de Empresas, vivía solo y estaba desempleado. Las pruebas de alcohol y drogas dieron negativo y no registra antecedentes penales, aunque sí había sido derivado a servicios de salud mental entre 2022 y 2024 por trastornos esquizoides.

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El interrogatorio y el registro domiciliario no detectaron indicios de radicalización religiosa ni vínculos con grupos subversivos, aunque la brigada especializada de la DDA de Bolonia, competente en causas de terrorismo, participa en el caso.

Ayer, el presidente de la República, Sergio Mattarella, y la primera ministra, Giorgia Meloni, visitaron a los heridos en el hospital de Baggiovara.

Meloni saludó a Luca Signorelli, el ciudadano que logró inmovilizar a El Koudri hasta que llegó la policía, y describió su gesto como una elección “tan humana y tan luminosa que se convierte en ejemplo y deja una huella destinada a perdurar”.

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