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¿Dormís bien pero seguís cansado?: las causas invisibles del agotamiento diario

Especialistas en salud y descanso advierten que el agotamiento no siempre se relaciona con dormir poco. Fatiga emocional, social y sensorial: cuáles son las señales más frecuentes y cómo recuperar la energía.

No es solo cansancio: los tipos de fatiga que podrían estar agotando tu energía No es solo cansancio: los tipos de fatiga que podrían estar agotando tu energía El Comercio Perú
Por Mercedes Mosca Hace 33 Min

Resumen para apurados

  • Especialistas advierten que el agotamiento diario persiste pese a dormir bien debido a factores emocionales y sensoriales que afectan la salud de las personas actualmente.
  • La fatiga trasciende lo físico; surge por el estrés de complacer a otros, el exceso de pantallas y la falta de pausas. No basta con dormir ocho horas para recuperar la energía.
  • Identificar estos tipos de desgaste permite un enfoque integral del bienestar. Se espera que la gestión de vínculos y el descanso sensorial mejoren la calidad de vida futura.
Resumen generado con IA

Dormir ocho horas, alimentarse bien y hacer ejercicio no siempre alcanza para sentirse con energía. Muchas personas experimentan agotamiento constante incluso cuando mantienen hábitos saludables y no presentan problemas físicos evidentes.

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Según especialistas en salud y descanso, el cansancio no siempre tiene un origen físico. Existen distintos tipos de fatiga que pueden afectar el bienestar diario y provocar sensación de desgaste mental, emocional o social. Identificarlos puede ser clave para recuperar la vitalidad y mejorar la calidad de vida. 

Los tipos de fatiga que muchas personas pasan por alto

La médica especialista en medicina interna Saundra Dalton-Smith explica que el agotamiento puede manifestarse de diferentes maneras y no limitarse únicamente al cansancio corporal o mental.

Entre las formas más frecuentes aparecen la fatiga emocional, sensorial y social, tres tipos de desgaste que suelen pasar desapercibidos en la rutina cotidiana. 

  • Fatiga emocional

Especialistas indican que puede afectar especialmente a personas que intentan complacer a los demás o sostener una imagen profesional todo el tiempo, incluso en contextos de presión laboral o personal.

La fatiga emocional puede dificultar la conexión con otras personas y generar sensación de saturación interna.

  • Fatiga sensorial

Algunas señales frecuentes son la ansiedad, la irritabilidad o sobresaltarse fácilmente ante sonidos o vibraciones del teléfono.

  • Fatiga social

Los expertos recomiendan identificar qué vínculos aportan energía positiva y cuáles generan agotamiento constante para poder equilibrar mejor la vida social. 

Cómo recuperar la energía y prevenir el agotamiento

Especialistas en descanso aseguran que recuperar energía no implica únicamente dormir más o tomarse vacaciones. También es importante incorporar pausas y momentos de recuperación dentro de la rutina diaria.

Entre las recomendaciones más habituales aparecen:

  • Dormir entre siete y nueve horas por noche.
  • Mantener una alimentación equilibrada.
  • Realizar actividad física regularmente.
  • Reducir la exposición constante a pantallas y notificaciones.
  • Dedicar tiempo a vínculos positivos.
  • Incorporar pequeños momentos de descanso durante el día.
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