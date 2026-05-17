¿Dormís bien pero seguís cansado?: las causas invisibles del agotamiento diario

Resumen para apurados
- Especialistas advierten que el agotamiento diario persiste pese a dormir bien debido a factores emocionales y sensoriales que afectan la salud de las personas actualmente.
- La fatiga trasciende lo físico; surge por el estrés de complacer a otros, el exceso de pantallas y la falta de pausas. No basta con dormir ocho horas para recuperar la energía.
- Identificar estos tipos de desgaste permite un enfoque integral del bienestar. Se espera que la gestión de vínculos y el descanso sensorial mejoren la calidad de vida futura.
Dormir ocho horas, alimentarse bien y hacer ejercicio no siempre alcanza para sentirse con energía. Muchas personas experimentan agotamiento constante incluso cuando mantienen hábitos saludables y no presentan problemas físicos evidentes.
Según especialistas en salud y descanso, el cansancio no siempre tiene un origen físico. Existen distintos tipos de fatiga que pueden afectar el bienestar diario y provocar sensación de desgaste mental, emocional o social. Identificarlos puede ser clave para recuperar la vitalidad y mejorar la calidad de vida.
Los tipos de fatiga que muchas personas pasan por alto
La médica especialista en medicina interna Saundra Dalton-Smith explica que el agotamiento puede manifestarse de diferentes maneras y no limitarse únicamente al cansancio corporal o mental.
Entre las formas más frecuentes aparecen la fatiga emocional, sensorial y social, tres tipos de desgaste que suelen pasar desapercibidos en la rutina cotidiana.
- Fatiga emocional
Especialistas indican que puede afectar especialmente a personas que intentan complacer a los demás o sostener una imagen profesional todo el tiempo, incluso en contextos de presión laboral o personal.
La fatiga emocional puede dificultar la conexión con otras personas y generar sensación de saturación interna.
- Fatiga sensorial
Algunas señales frecuentes son la ansiedad, la irritabilidad o sobresaltarse fácilmente ante sonidos o vibraciones del teléfono.
- Fatiga social
Los expertos recomiendan identificar qué vínculos aportan energía positiva y cuáles generan agotamiento constante para poder equilibrar mejor la vida social.
Cómo recuperar la energía y prevenir el agotamiento
Especialistas en descanso aseguran que recuperar energía no implica únicamente dormir más o tomarse vacaciones. También es importante incorporar pausas y momentos de recuperación dentro de la rutina diaria.
Entre las recomendaciones más habituales aparecen:
- Dormir entre siete y nueve horas por noche.
- Mantener una alimentación equilibrada.
- Realizar actividad física regularmente.
- Reducir la exposición constante a pantallas y notificaciones.
- Dedicar tiempo a vínculos positivos.
- Incorporar pequeños momentos de descanso durante el día.