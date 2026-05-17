Los dilemas que enfrenta Milei para encauzar la economía
El eje del plan económico está puesto ahora en el proceso de desinflación, una de las metas para bajar las expectativas y calmar el humor social. Sostener tasas para defender el ancla o tolerar algo de movimiento cambiario apostando a un pass-through acotado será la ecuación que se viene.
Javier Milei y Luis Caputo
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