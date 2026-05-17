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LifeStyle: de Versalles al cottagecore, la fantasía de una vida simple

Había ovejas, flores silvestres, huertas, senderos de tierra y vestidos de muselina blanca. Pero no era el campo. Era Versalles.

LifeStyle: de Versalles al cottagecore, la fantasía de una vida simple
Por Sol Garcia Hamilton y Maria Fernanda Bringas Hace 1 Hs

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