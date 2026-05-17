SociedadActualidad Arquitectos tucumanos fueron distinguidos en Casa FOA 2026 Etéreo Arquitectos recibió la Primera Mención en Arquitectura y Diseño en Córdoba por “Pablo”, una cocina gourmet concebida como homenaje al diseñador cordobés Pablo Dellatorre. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL PREMIO. Maru Tucano, Daniel Tello, Santiago Vittar y referentes de FOA. Por Belén Castellano Hace 5 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios Lo más popular San Miguel de Tucumán será sede hoy y mañana de una muestra de orquídeas y plantas exóticas YPF anunció una inversión de U$S 25.000 millones para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta Cómo el CEO de Mercedes-Benz, Daniel Herrero, convenció a LA GACETA de acelerar a 205 km/h “Emprender en Argentina puede ser más viable que hacerlo en otros países”: la mirada de una tucumana que probó en Brasil y Uruguay 14 advertencias en el extraño país del "diputesla" Ranking notas premium La Cámara Federal resolvió que Pagani no podría ser candidato a otro mandato en la UNT "Pichón" Segura, con fecha para el juicio abreviado: "Es un traje a medida", dijo Pelli El fallo sobre Pagani abre interrogantes sobre otros mandatos consecutivos en la UNT Ontiveros repitió que le armaron una causa para perjudicar a su esposa y ahora el juez debe decidir si hay pruebas para procesarlo UNT: incertidumbre y expectativa tras el fallo contra la candidatura de Pagani