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Dolor por la muerte del actor, director y dramaturgo tucumano Rosendo García

El teatro, entre el pesar y la escena.

DESPEDIDA. La muerte de Rosendo García enlutó al teatro tucumano. DESPEDIDA. La muerte de Rosendo García enlutó al teatro tucumano.
Hace 5 Hs

La comunidad artística tucumana amaneció ayer con el dolor de la pérdida del actor, narrador oral, director y dramaturgo Rosendo García, de extensa y consolidada trayectoria en los teatros de la región.

Inmediatamente que se confirmó la noticia, pocos días luego de haber cumplido 71 años, las redes sociales se llenaron con los mensajes de pesar de quienes lo conocieron sobre y abajo de los escenarios, que unánimemente destacaron su sentido del humor, su compañerismo y su forma de afrontar la vida, con un compromiso contundente con la memoria, la verdad y la justicia por los crímenes cometidos en la dictadura militar, durante la cual fue detenido uno de sus hermanos. “De Lorca, a tu corazón” fue una de las últimas obras en las que participó, dentro de una nutrida carrera.

En su memoria y homenaje, varias propuestas teatrales independientes integran la actividad escénica del día, con obras para la familia y para adultos.

La grilla abrirá a las 16, en la plaza Haimes de Concepción, con la continuidad del PayaFest y la actuación de Palito.

Desde las 17 se presentará “Ratoncito” en la Biblioteca Popular Marinos del Fournier (Moreno al 1.800), en el marco del ciclo municipal Teatro en los Barrios con acceso libre y gratuito. Se suspende por lluvia. En paralelo, Bomba Payaso vuelve a Cultura Oqlta (12 de Octubre 1.037), con clown, malabares y humor, con entrada a la gorra.

A las 18, en La Colorida (Mendoza 2.955) y a la gorra, será la última función de “W.C. Las olorosas aventuras de William Calderón”, de Cristian Palacios, interpretado por Lucas Ferrán y Lucas Acevedo con la dirección de Máximo Gómez. El espectáculo con números clásicos de payasos, obtuvo cinco premios Artea con su historia de un pirata y su tripulación que encaran un viaje para salvar una isla contaminada.

En la sala Orestes Caviglia (San Martín 251), también a las 18, será la última función de “Duendes de esta tierra”, del Grupo de Teatro de Niños del Ente Cultural de Tucumán dirigido por Lilian Mirkin, basada en “Los duendes del jardín”, de Selva Cuenca.

A esa misma hora comenzará la movida en La Sodería (Juan Posse 1.141), con una doble cartelera. En primer turno, para niños se presentará “El soñante del tomatal”, a cargo del grupo La Mirilla Títeres para Espiar (con Carmen Fernández, Cecilia Villafuerte, Josefina Chocobar y Yesika Migliori) sobre un sereno que cuida una finca en las noches y en un sueño vive distintos acontecimientos. Luego, a las 21, se estrenará “Delirios blancos”, un texto satírico y grotesco escrito por Salustiano Zavalía y dirigido por Augusto Gómez, con Maco Santucho, Lucas Romero, Yoca Gil y Martín Abregú.

Para el público adolescente, a las 20 se verá en el teatro Puerto Libertad (Las Piedras 1.850) “Tan heathers, el musical”, en una puesta de alumnos de comedia musical del estudio Tras Bambalinas, que coordinan Lourdes Salas y Cecilia Toledo, en una historia intensa, divertida y provocadora sobre los vínculos, la búsqueda de pertenencia, la popularidad, la presión social y las decisiones que pueden cambiarlo todo.

En simultáneo a las 20, en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550) se pondrá en escena el drama “El loco y la camisa”, de Nelson Valente. La dirección está a cargo de Viví Perea, con producción de Lucas Rodríguez y las actuaciones de Emanuel Rodríguez, Silvia Meneses, Fernando Godoy, Max Meloni y Cande Matías, en un texto que expone relaciones familiares rotas en un entorno donde se decide ocultar a quien es diferente.

Mayo de las Letras

El Ente Cultural de la Provincia despliega el Mayo de las Letras por distintas localidades del interior; hoy, la actividad gratuita se centrará en Famaillá, donde desde las 15 en el Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos de La Escuelita se dictará el taller de lectura y escritura “El pasado es un puente”, a cargo de Leticia Martínez. En el mismo lugar, ambién se presentarán los libros “El vuelo del búfalo”, de Rosa Avellaneda; “La oruga sobre el pizarrón” de Eduardo Rosenzvaig, y “Serendipia”, de Eliana Costilla. A las 19 se ofrecerá la obra de teatro “Las Antonias”, con las actuaciones de Karina Toloza y María Elena González.

Además, en la feria de artesanos de Las Talitas, a las 18 habrá un espectáculo de narración oral del grupo Palabreras.

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