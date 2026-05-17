Dolor por la muerte del actor, director y dramaturgo tucumano Rosendo García

El Ente Cultural de la Provincia despliega el Mayo de las Letras por distintas localidades del interior; hoy, la actividad gratuita se centrará en Famaillá, donde desde las 15 en el Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos de La Escuelita se dictará el taller de lectura y escritura “El pasado es un puente”, a cargo de Leticia Martínez. En el mismo lugar, ambién se presentarán los libros “El vuelo del búfalo”, de Rosa Avellaneda; “La oruga sobre el pizarrón” de Eduardo Rosenzvaig, y “Serendipia”, de Eliana Costilla. A las 19 se ofrecerá la obra de teatro “Las Antonias”, con las actuaciones de Karina Toloza y María Elena González.