Cómo estará el tiempo en Tucumán este domingo 17 de mayo

Resumen para apurados
- El SMN prevé para este domingo 17 de mayo en Tucumán una jornada inestable con lluvias aisladas y temperaturas frescas, que oscilarán entre una mínima de 9°C y una máxima de 12°C.
- El día estará marcado por una humedad del 86%, neblina matinal y vientos del sur. Las precipitaciones serán constantes pero variarán en intensidad durante toda la jornada.
- Se recomienda precaución por baja visibilidad. La inestabilidad persistirá el lunes, aunque se proyecta un leve ascenso térmico alcanzando los 18°C hacia mediados de semana.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para este domingo 17 de mayo una jornada inestable en Tucumán, con lluvias aisladas durante gran parte del día, cielo cubierto y temperaturas frescas.
De acuerdo al reporte actualizado para San Miguel de Tucumán, la temperatura mínima será de 9°C y la máxima alcanzará los 12°C, en un contexto marcado por la humedad elevada y la presencia de neblina desde las primeras horas.
Pronóstico del tiempo para este domingo en Tucumán
El informe del SMN prevé precipitaciones durante la madrugada, la mañana, la tarde y la noche, aunque con distinta intensidad según el momento del día.
Madrugada: lluvias, con probabilidad de precipitación entre 70% y 100%.
Mañana: lluvias aisladas, con chances entre 10% y 40%.
Tarde: lluvias aisladas y cielo mayormente cubierto.
Noche: continuidad de las precipitaciones aisladas.
Además, se esperan vientos leves a moderados del sector sur y sudoeste, con velocidades estimadas entre 7 y 22 kilómetros por hora.
Humedad alta y baja visibilidad en San Miguel de Tucumán
El reporte meteorológico indicó también que la humedad se ubicará alrededor del 86%, mientras que la visibilidad será reducida, cercana a los 7 kilómetros debido a la neblina.
La salida del sol está prevista para las 7:54 y la puesta ocurrirá a las 18:41.
Cómo seguirá el clima en Tucumán durante la semana
El pronóstico extendido del SMN anticipa que las condiciones inestables podrían continuar durante los próximos días, aunque con un leve ascenso de temperatura hacia mediados de semana.
Para el lunes se espera una mínima de 7°C y una máxima de 16°C, mientras que el martes la temperatura podría llegar hasta los 18°C.