El SMN anticipa un invierno cálido: qué provincias tendrán temperaturas más altas de lo normal

Resumen para apurados
- El SMN prevé un invierno con temperaturas superiores a lo normal en gran parte de Argentina para el trimestre mayo-julio de 2026, según su último Pronóstico Climático Trimestral.
- El NOA y Cuyo serán las zonas más cálidas, mientras que el norte enfrentará sequías que podrían afectar al agro. Pese al calor, el SMN no descarta heladas ni olas de frío puntuales.
- La tendencia sugiere un invierno menos riguroso pero desigual. El impacto en el agro y la necesidad de seguir alertas diarias ante cambios bruscos marcarán la agenda climática nacional.
El Servicio Meteorológico Nacional publicó el Pronóstico Climático Trimestral correspondiente al período mayo-junio-julio de 2026 y anticipó una tendencia marcada hacia temperaturas superiores a las habituales en gran parte del país durante el invierno.
El informe oficial señala además que el comportamiento de las precipitaciones será desigual según la región: mientras algunas provincias podrían registrar lluvias dentro de los valores normales o incluso superiores, otras atravesarán un trimestre más seco de lo habitual.
Según explicó el organismo, estas proyecciones climáticas se elaboran sobre promedios trimestrales y no descartan la ocurrencia de irrupciones de aire frío intensas y temporarias, típicas de la estación invernal.
Qué provincias tendrán menos lluvias este invierno
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica mayores probabilidades de precipitaciones normales o inferiores a lo habitual en sectores del norte argentino.
Las zonas más afectadas por la escasez de lluvias serían el centro y oeste de Formosa, el oeste de Chaco, el este de Salta y el norte de Santiago del Estero.
En estas regiones predominaría un escenario seco durante gran parte del trimestre, en línea con la estación seca que suele afectar al NOA y sectores del norte de Cuyo.
El informe también advirtió que la falta de precipitaciones podría impactar en el inicio de la campaña agrícola de granos finos en la zona núcleo.
En contraste, el sur del Litoral, Buenos Aires, La Pampa y parte de la Patagonia tendrían mayores probabilidades de registrar lluvias normales o incluso superiores a lo habitual.
Qué zonas tendrán temperaturas más altas de lo normal
El pronóstico climático trimestral muestra que el NOA y la región de Cuyo presentan las señales más fuertes de temperaturas superiores a la media para la época.
Las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, San Juan, Mendoza y San Luis tendrían más del 50 % de probabilidad de atravesar un trimestre más cálido de lo normal.
En el centro y sur del país —incluyendo Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y la Patagonia— también se esperan temperaturas normales o superiores a las habituales, aunque con una señal cálida menos intensa.
El SMN aclaró que pueden ocurrir olas de frío y heladas
Pese a la tendencia general hacia un invierno menos riguroso, el organismo remarcó que eso no significa ausencia total de frío extremo.
El Servicio Meteorológico Nacional aclaró que podrían registrarse heladas y períodos breves de temperaturas muy bajas debido al ingreso de masas de aire frío, fenómenos habituales durante el invierno argentino.
Por eso, recomendó complementar el pronóstico trimestral con informes diarios y semanales para seguir la evolución del tiempo en cada región del país.