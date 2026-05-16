"Iban a cambiar la ciudad en 180 días pero en tres años no pudieron terminar un diagnóstico del transporte"

Los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos cuestionaron las declaraciones de la intendenta Rossana Chahla, quien afirmó que este año esperan completar un diagnóstico integral del transporte público para avanzar luego en una reforma del sistema junto a la Provincia. “Los vecinos hicieron el diagnóstico hace años. Lo hacen cada vez que esperan un colectivo que no pasa, cuando viajan en unidades en mal estado o cuando llegan tarde porque las frecuencias no se cumplen. No era tan difícil. Iban a cambiar la ciudad en 180 días y en tres años no pudieron terminar un diagnóstico del transporte”, señalaron.