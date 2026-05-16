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"Iban a cambiar la ciudad en 180 días pero en tres años no pudieron terminar un diagnóstico del transporte"

Canelada y Cobos cuestionaron las declaraciones de Rossana Chahla y advirtieron que el Municipio sigue sin enviar los pliegos para las 14 líneas urbanas. “No hace falta un estudio eterno para descubrir que el servicio es pésimo”, señalaron.

Iban a cambiar la ciudad en 180 días pero en tres años no pudieron terminar un diagnóstico del transporte
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Los concejales Canelada y Cobos criticaron a la intendenta Chahla en Tucumán por la demora de tres años en completar un diagnóstico sobre el precario transporte público local.
  • La oposición advierte que el Ejecutivo no envió los pliegos para las 14 líneas urbanas. Denuncian que se aplican parches y aumentos de boleto sin realizar un tratamiento de fondo.
  • El estancamiento del plan de transporte afecta a miles de usuarios diariamente. La falta de una reforma estructural amenaza la sostenibilidad del sistema y agrava la crisis política.
Resumen generado con IA

Los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos cuestionaron las declaraciones de la intendenta Rossana Chahla, quien afirmó que este año esperan completar un diagnóstico integral del transporte público para avanzar luego en una reforma del sistema junto a la Provincia. “Los vecinos hicieron el diagnóstico hace años. Lo hacen cada vez que esperan un colectivo que no pasa, cuando viajan en unidades en mal estado o cuando llegan tarde porque las frecuencias no se cumplen. No era tan difícil. Iban a cambiar la ciudad en 180 días y en tres años no pudieron terminar un diagnóstico del transporte”, señalaron.

Canelada, por su parte, retomó una de las analogías que suele utilizar la intendenta. “Si un médico tarda tres años en diagnosticar a un paciente, el paciente se muere. Acá pasa algo parecido: el sistema viene en estado crítico hace años y lo único que hacen es ponerle parches. Un subsidio, un aumento de boleto y así logran que sobreviva tres o cuatro meses más, pero nunca hacen el tratamiento de fondo”, afirmó.

El concejal radical recordó además que junto a Gustavo Cobos vienen votando en contra de las subas del boleto por la falta de respuestas estructurales. “No envían los pliegos, no se discuten mejoras reales y nunca se escucha al usuario. A esta altura, es un milagro que el sistema siga funcionando”, agregó.

Cobos, en tanto, sostuvo que el oficialismo sigue postergando la discusión central. “Hace años que insistimos con que manden los pliegos. Y no es una cuestión burocrática. Ahí se discute qué transporte va a tener la ciudad: las frecuencias, los recorridos, el estado de las unidades, los controles y las condiciones que deben cumplir las empresas. Lo que no puede pasar es que el mandato termine y sigamos hablando de diagnósticos”, expresó.

Finalmente, ambos concejales respondieron a los cuestionamientos de la intendenta sobre su rol como concejales y el proyecto presentado para que el Municipio indemnice a vecinos accidentados por el mal estado de las calles.

“Nosotros no necesitamos que la intendenta nos explique cuál es nuestro rol. Nuestro trabajo es legislar, proponer ordenanzas, representar a los vecinos y controlar al Departamento Ejecutivo. Y eso venimos haciendo: presentamos decenas de proyectos para mejorar la ciudad y también exigimos respuestas donde el municipio falla. Si quiere que cada uno cumpla con su responsabilidad, entonces que el Ejecutivo tape los baches, envíe los pliegos del transporte y deje de dilatar discusiones que afectan todos los días a miles de vecinos”, concluyeron.

Temas Rossana ChahlaJosé María CaneladaGustavo Cobos
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