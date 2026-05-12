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Avanza la apertura del Paseo del Norte y proyectan su inauguración para agosto de 2026

El nuevo espacio comercial, que reemplaza al ex Mercado del Norte, entra en su etapa final.

PASEO DEL NORTE. Rossana Chahla se reunió con Juan Rocchio, presidente de ese establecimiento comercial. PASEO DEL NORTE. Rossana Chahla se reunió con Juan Rocchio, presidente de ese establecimiento comercial.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La intendenta Chahla y Juan Rocchio definieron en Tucumán la inauguración del Paseo del Norte para agosto de 2026, tras ajustar normativas y cánones del nuevo espacio comercial.
  • Ubicado en el ex Mercado del Norte, el proyecto entra en su etapa final tras acordar el marco legal y la actualización de cánones entre el municipio y la administración privada.
  • La obra busca revitalizar el microcentro tucumano. El municipio proyecta además un paseo semipeatonal para potenciar el comercio y mejorar la circulación urbana en la zona.
Resumen generado con IA

La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, mantuvo este martes una reunión con Juan Rocchio, presidente del Paseo del Norte, con el objetivo de ultimar aspectos de cara a la próxima inauguración del renovado espacio comercial ubicado en Mendoza y Maipú.

El encuentro, realizado en la sede municipal, sirvió para avanzar en cuestiones vinculadas al encuadre normativo y la actualización del canon que regirá la concesión, en línea con el convenio acordado entre las partes. Desde el Ejecutivo local remarcaron que estos ajustes buscan asegurar condiciones favorables tanto para el desarrollo del emprendimiento como para la ciudad.

Tras la reunión, Chahla confirmó que la inauguración total del Paseo del Norte está prevista para agosto de 2026. Según explicó, la intención es recuperar ese punto emblemático como un ámbito de encuentro y recreación para los vecinos, además de impulsar la actividad económica en el área.

La jefa municipal también indicó que los trámites administrativos relacionados con los cánones están siendo gestionados por la Dirección de Ingresos Municipales, con el objetivo de cumplir los plazos establecidos.

Además, adelantó que el municipio evalúa la implementación de un paseo semipeatonal en las inmediaciones, una intervención urbana que buscará mejorar la circulación y potenciar el disfrute del espacio público en la zona.

Por su parte, Rocchio destacó el avance logrado en el plano legal y valoró el trabajo conjunto con el municipio. “Estamos muy cerca de la inauguración”, afirmó, al tiempo que señaló que las instalaciones se encuentran en su etapa final y que se invitó a la intendenta a recorrer el predio en los próximos días.

El Paseo del Norte se levanta en el predio que ocupaba el histórico Mercado del Norte, y su puesta en funcionamiento es vista como una de las apuestas más importantes para la revitalización del microcentro tucumano.

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