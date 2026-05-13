Un ex funcionario de Alfaro cuestionó la gestión municipal de Chahla: “No están entendiendo las prioridades”
Resumen para apurados
- El legislador Alfredo Toscano cuestionó este miércoles a la intendenta Rossana Chahla en Tucumán por frenar la obra pública, denunciando una gestión con prioridades equivocadas.
- El ex funcionario alfarista señaló marchas y contramarchas en el gobierno y contrastó la falta de fondos actual con proyectos previos como las semipeatonales y Plaza Independencia.
- La postura de Toscano anticipa una fuerte disputa política y plantea un debate sobre si el rol del municipio debe limitarse a servicios básicos o impulsar el desarrollo económico.
El legislador Alfredo Toscano expresó este miércoles fuertes críticas hacia la gestión de la intendenta Rossana Chahla en San Miguel de Tucumán, al considerar que la actual administración no está enfocando correctamente las prioridades de gobierno, especialmente en materia de obra pública y desarrollo urbano.
Si bien aclaró que ha sido “prudente” y que toda gestión necesita un tiempo inicial, Toscano señaló que algunas decisiones recientes le generan preocupación. “Hay cosas que me llaman la atención, como marchas y contramarchas que terminan pagando los vecinos”, afirmó en diálogo con LA GACETA.
El legislador también cuestionó declaraciones atribuidas a la intendenta sobre la imposibilidad de afrontar obras por falta de recursos. “Como vecino y como tucumano me duele. No puede ser que el Estado municipal no tenga para hacer una cuadra de semipeatonal”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que, aun en un contexto económico adverso, el municipio debería sostener inversiones estratégicas.
“Me resigno a creer que la ciudad solo va a alzar residuos, pintar columnas y prender focos”, planteó Toscano, al advertir sobre lo que considera una reducción del rol del Estado local. Según su visión, la administración municipal debe ser un actor central en el desarrollo urbano y económico, generando condiciones para la inversión y el crecimiento.
En esa línea, el dirigente recordó obras realizadas en gestiones anteriores, como la renovación de la plaza Independencia, la construcción de semipeatonales y proyectos de infraestructura como el puente de la Mate de Luna. También destacó la articulación con capitales privados para iniciativas como el Mercado del Norte, próximo a inaugurarse.
Toscano explicó además la importancia del comercio para la economía local y alertó sobre el impacto negativo de la pérdida de eventos de relevancia, como el MotoGP, que, según dijo, representaba “una inyección importante de dinero para los tucumanos”.
Finalmente, insistió en que el Estado debe asumir un rol activo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. “Todo el tiempo hay que generar condiciones para que haya trabajo, inversión y crecimiento. Decir que no se va a poder hacer obra pública me pareció muy triste”, concluyó.