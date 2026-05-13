Un ex funcionario de Alfaro cuestionó la gestión municipal de Chahla: “No están entendiendo las prioridades”

El legislador también cuestionó declaraciones atribuidas a la intendenta sobre la imposibilidad de afrontar obras por falta de recursos. “Como vecino y como tucumano me duele. No puede ser que el Estado municipal no tenga para hacer una cuadra de semipeatonal”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que, aun en un contexto económico adverso, el municipio debería sostener inversiones estratégicas.