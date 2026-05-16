Investigaban robo de ganado, allanaron una carnicería y encontraron más de 100 kilos de marihuana

Resumen para apurados
- La Guardia Rural halló 109 kilos de marihuana en una carnicería de Serodino, Santa Fe, durante un allanamiento por robo de ganado que derivó en la detención de un hombre de 32 años.
- El operativo inició por una denuncia de abigeato. Tras decomisar 500 kilos de carne ilegal, la policía encontró 181 panes de droga en un freezer y secuestró dinero y balanzas.
- La causa pasó al fuero federal, exponiendo nexos entre delitos rurales y narcotráfico regional. El hallazgo de equipos de pesaje y conteo sugiere una red de distribución local.
Una investigación por robo y faena ilegal de ganado en Serodino terminó con un hallazgo inesperado: más de 180 panes de marihuana escondidos en el freezer de una carnicería local. El procedimiento comenzó luego de una denuncia por abigeato presentada ante la Guardia Rural “Los Pumas”, que investigaba la sustracción y faena de dos vacas en el departamento Iriondo, en la provincia de Santa Fe.
A partir de esa denuncia, efectivos policiales realizaron un operativo en una carnicería de la localidad junto a una bromatóloga de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAl). Durante la inspección secuestraron 439 kilos de carne vacuna, 80 kilos de carne porcina, 19 kilos de embutidos y 26 kilos de achuras. Todo el material fue desnaturalizado durante el control sanitario.
Sin embargo, el caso dio un giro inesperado cuando los agentes encontraron una bolsa negra dentro de un freezer ubicado en la parte trasera del comercio. En el interior había numerosos paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva, lo que motivó la interrupción inmediata del procedimiento y el aviso a la Fiscalía de San Lorenzo.
La fiscalía solicitó entonces la intervención de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI), cuyos especialistas confirmaron posteriormente que se trataba de marihuana.
En total, los investigadores contabilizaron 181 panes de cannabis con un peso total de 109,130 kilos.
Tras el hallazgo tomó intervención la Justicia Federal. Los fiscales federales Matías Mené, Federico Reynares Solari y el auxiliar Rodrigo Romero ordenaron la detención de un sospechoso identificado como Adrián Gustavo G., de 32 años, quien trabajaba en el local al momento del allanamiento.
Además, dispusieron el secuestro de la droga y de un teléfono celular.
En el marco de la investigación, la PDI realizó luego otros tres allanamientos en domicilios de Serodino. Durante esos procedimientos se secuestró otro ladrillo de marihuana de 560 gramos, 123 gramos de cogollos, 2,6 kilos de plantas de cannabis en proceso de secado y 1,1 gramos de cocaína.
También encontraron balanzas de precisión, una máquina contadora de billetes, dos cámaras de seguridad, cuatro teléfonos celulares, cuatro cartuchos calibre .22, $66.640 en efectivo y documentación considerada de interés para la causa.