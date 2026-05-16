Investigaban robo de ganado, allanaron una carnicería y encontraron más de 100 kilos de marihuana

Una investigación por robo y faena ilegal de ganado en Serodino terminó con un hallazgo inesperado: más de 180 panes de marihuana escondidos en el freezer de una carnicería local. El procedimiento comenzó luego de una denuncia por abigeato presentada ante la Guardia Rural “Los Pumas”, que investigaba la sustracción y faena de dos vacas en el departamento Iriondo, en la provincia de Santa Fe.