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Santa Fe: descubrieron un túnel en un pabellón de presos de alto perfil

El hallazgo se produjo durante una requisa en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero. El socavón tiene 70 centímetros y está ubicado en los baños de los patios externos.

Santa Fe: descubrieron un túnel en un pabellón de presos de alto perfil
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Agentes hallaron un túnel de 70 cm en el pabellón de presos de alto perfil de la cárcel de Piñero, Santa Fe, durante una requisa de rutina para prevenir fugas y delitos.
  • El socavón estaba en un baño externo. La gestión de Pullaro reforzó los controles y requisas permanentes, diferenciándose de la política penitenciaria de la gestión anterior.
  • El Gobierno santafesino enviará leyes de seguridad a la Legislatura y avanza en la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad para profundizar el control del delito.
Resumen generado con IA

Tras una requisa realizada en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero, en el sur de la provincia de Santa Fe, agentes del penal hallaron un túnel de 70 centímetros en uno de los baños de los patios externos del pabellón de presos de alto perfil.

Según informó Virginia Coudannes, vocera del Gobierno de la provincia, el hallazgo se produjo en el marco de controles rutinarios y llevó a la intervención inmediata de la Secretaría de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad, que dispuso el cierre del lugar, la aplicación de sanciones y la apertura de una investigación interna.

El hallazgo del túnel en Piñero se suma a una serie de acciones preventivas implementadas por el gobierno local. Coudannes remarcó que este tipo de procedimientos forman parte de una política sostenida de control penitenciario impulsada por el gobierno santafesino. “Las requisas no son una respuesta espasmódica, sino una regularidad dentro de la política de seguridad”, sostuvo.

El hallazgo del túnel de 70 centímetros en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero, según precisó la vocera, es un ejemplo del tipo de situaciones que el Gobierno provincial pretende prevenir y sancionar mediante una combinación de controles sistemáticos, modernización de instalaciones y reformas legales orientadas a reforzar la seguridad penitenciaria.

En ese sentido, señaló que la actual gestión reforzó los controles en todas las unidades penitenciarias de la provincia mediante “requisas permanentes, controles exhaustivos de ingresos, scanners y nuevas medidas de seguridad internas”.

La vocera también cuestionó la política penitenciaria de la administración del exgobernador Omar Perotti, y aseguró que “si el Gobierno provincial anterior dejaba gobernar a los delincuentes desde las cárceles, el gobernador Maximiliano Pullaro tomó la decisión de impedir que los presos manejen organizaciones criminales desde adentro”.

Asimismo, defendió el endurecimiento de los controles en los establecimientos penitenciarios. “Cuando al comienzo de la gestión mostrábamos imágenes de las requisas, algunos hablaban de mano dura. Nosotros sostenemos que quien delinque debe cumplir la condena tras las rejas”, afirmó.

Durante la conferencia, Coudannes también hizo referencia al avance de las obras de “El Infierno”, la nueva cárcel de alto perfil que construye la Provincia, además de otros establecimientos penitenciarios previstos dentro del plan de infraestructura carcelaria.

Por otra parte, la vocera provincial confirmó que el Gobierno santafesino avanza en la elaboración de un paquete de leyes en materia de seguridad que será enviado próximamente a la Legislatura.

Según explicó, los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, mantuvieron reuniones con legisladores del oficialismo para presentar “los lineamientos generales de las iniciativas que buscarán profundizar el plan de seguridad de la provincia”.

“Queremos garantizar los derechos de las víctimas y no los privilegios de los delincuentes”, concluyó Coudannes.

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