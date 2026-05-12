Santa Fe: descubrieron un túnel en un pabellón de presos de alto perfil

Según informó Virginia Coudannes, vocera del Gobierno de la provincia, el hallazgo se produjo en el marco de controles rutinarios y llevó a la intervención inmediata de la Secretaría de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad, que dispuso el cierre del lugar, la aplicación de sanciones y la apertura de una investigación interna.