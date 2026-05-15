Plan Alimentar con aumento: cuánto cobrarán los beneficiarios de Anses desde mayo de 2026

Los nuevos montos de la Prestación Alimentar

De acuerdo con lo establecido en el Boletín Oficial, los grupos prioritarios en la ayuda social son las familias con niños, niñas y adolescentes, donde se mantuvieron las edades que se habían extendido tras el gobierno de Alberto Fernández. Los destinatarios de la prestación llegan hasta los 17 años inclusive, mientras que para los descendientes con discapacidad no existe límite. También la ayuda se extiende para mujeres embarazadas a partir del tercer mes y madres con siete o más menores a cargo que perciban Pensiones No Contributivas.