Plan Alimentar con aumento: cuánto cobrarán los beneficiarios de Anses desde mayo de 2026

Resumen para apurados
- El Gobierno nacional aumentó un 38% la Prestación Alimentar desde mayo de 2026 para beneficiarios de Anses, buscando recomponer el poder de compra ante la inflación en Argentina.
- Mediante la Resolución 161/2026, el Ministerio de Capital Humano renombró el plan y actualizó montos congelados desde 2024, estableciendo escalas de hasta $149.425 por familia.
- La medida busca garantizar el acceso a la canasta básica sin intermediarios. Se espera que el ajuste automático alivie la situación de los sectores más vulnerables del país.
Tras la publicación de la Resolución 161/2026, el Gobierno de la Nación, a través del Ministerio de Capital Humano, impulsó cambios en el plan nacional “Argentina contra el Hambre”. De esta manera, se modificó la denominación del programa de asistencia para garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria a “Prestación Alimentar”. Asimismo, el organismo introdujo recientes lineamientos así como actualizados montos tras casi dos años de estar congelados, estableciéndose en un incremento del 38% según lo informado en el Boletín Oficial.
“Prestación Alimentar” es ahora el nuevo programa establecido por el Estado que entró en vigencia en este mes de mayo. En las modificaciones se estableció el incremento de los valores vigentes que habían sido actualizados por última vez en junio del 2024 para recomponer el poder de compra de los sectores desprotegidos. Así, a través de la Administración de la Seguridad Social, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) junto con los de pensiones específicas recibirán nuevos importes según el calendario de pagos del organismo previsional.
Los nuevos montos de la Prestación Alimentar
De acuerdo con lo establecido en el Boletín Oficial, los grupos prioritarios en la ayuda social son las familias con niños, niñas y adolescentes, donde se mantuvieron las edades que se habían extendido tras el gobierno de Alberto Fernández. Los destinatarios de la prestación llegan hasta los 17 años inclusive, mientras que para los descendientes con discapacidad no existe límite. También la ayuda se extiende para mujeres embarazadas a partir del tercer mes y madres con siete o más menores a cargo que perciban Pensiones No Contributivas.
Con la nueva resolución y el aumento del 38%, los nuevos importes se dividen en tres categorías según la conformación del grupo familiar:
- Categoría 1 ($72.250): Para titulares con un solo hijo de 0 a 17 años, personas con un descendiente con discapacidad o mujeres embarazadas.
- Categoría 2 ($113.299): Para familias con dos menores que cumplan los criterios de la categoría anterior, o embarazadas con un integrante adicional.
- Categoría 3 ($149.425): Para familias con tres o más niños, o embarazadas con al menos dos hijos adicionales.
Al tratarse de una acreditación automática y directa a través de Anses, la gestión nacional garantizaría que el beneficio llegue sin intermediarios a las familias.