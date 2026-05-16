Entró desde el banco, apoyó tres tries en el CASI y lideró la resurrección de Tarucas

A veces el rugby tiene esas historias inesperadas que parecen escritas de antemano. Santiago Heredia arrancó el partido entre Tarucas y Pampas sentado en el banco de suplentes. Minutos después terminó convertido en el gran protagonista de una noche que puede marcar un antes y un después en la temporada de la franquicia del NOA. El tercera línea ingresó en el primer tiempo por la lesión de Facundo Cardozo, que sufrió un esguince acromioclavicular izquierdo, y respondió de la mejor manera posible: anotó tres tries en el triunfo 39-38 frente a Pampas por el Súper Rugby Américas. Uno llegó tras una jugada colectiva y los otros dos nacieron desde el line y maul, una de las armas más efectivas de Tarucas durante la noche en el CASI.