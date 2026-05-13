Duro golpe para Tarucas y Los Pumas: Benjamín Elizalde se rompió los ligamentos y se despide del 2026

La baja de Elizalde no es un caso aislado, sino que profundiza una preocupante tendencia en el equipo tucumano en lo que va de la temporada del Súper Rugby Américas. Con Benjamín, ya son tres los jugadores que sufren la rotura de ligamentos en 2026 (Nicolás Parada Heit y Benjamín Garrido se recuperan actualmente).