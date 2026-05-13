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Duro golpe para Tarucas y Los Pumas: Benjamín Elizalde se rompió los ligamentos y se despide del 2026

Tarucas pierde a una de sus figuras para el resto del Súper Rugby Américas. El salteño se suma a la lista de lesionados graves en una temporada accidentada para el equipo.

Duro golpe para Tarucas y Los Pumas: Benjamín Elizalde se rompió los ligamentos y se despide del 2026 Prensa Tarucas
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Benjamín Elizalde, jugador de Tarucas y Los Pumas, sufrió la rotura de ligamentos en su rodilla izquierda durante el partido ante Pampas y se perderá el resto de la temporada 2026.
  • El fullback se lesionó tras ingresar en el segundo tiempo en Buenos Aires. Su baja se suma a las de Parada Heit y Garrido, profundizando la crisis de lesiones graves en la franquicia.
  • Con una recuperación de hasta 9 meses, Elizalde queda fuera del Súper Rugby Américas y de Los Pumas, afectando el esquema táctico y las aspiraciones del equipo nacional y regional.
Resumen generado con IA

La victoria de Tarucas frente a Pampas en Buenos Aires dejó un sabor agridulce para la franquicia del NOA. Lo que inicialmente parecía un susto terminó confirmándose como la peor noticia: Benjamín Elizalde sufrió la rotura de ligamentos cruzados y externos de su rodilla izquierda y no volverá a jugar en lo que resta del año.

Un debut accidentado

El fullback salteño, integrante del plantel de Los Pumas, se había sumado apenas la semana pasada a la disciplina de Tarucas. En el encuentro contra Pampas, Elizalde ingresó en la segunda mitad reemplazando a Mateo Pasquini para darle frescura al ataque. Sin embargo, tras pisar mal en una maniobra fortuita, debió abandonar el campo de juego con signos de dolor evidente.

Aunque el cuerpo médico manejó inicialmente la hipótesis de un esguince, los estudios realizados tras el regreso del equipo confirmaron la gravedad de la lesión.

El "karma" de las lesiones en Tarucas

La baja de Elizalde no es un caso aislado, sino que profundiza una preocupante tendencia en el equipo tucumano en lo que va de la temporada del Súper Rugby Américas. Con Benjamín, ya son tres los jugadores que sufren la rotura de ligamentos en 2026 (Nicolás Parada Heit y Benjamín Garrido se recuperan actualmente).

Comunicado Oficial y Recuperación

A través de un parte médico firmado por el Dr. Federico Fanjul, la franquicia informó que el jugador ya se encuentra bajo el seguimiento conjunto de los profesionales de la UAR y de Tarucas.

"Desde el equipo expresamos nuestro acompañamiento y le deseamos una pronta mejoría, acompañándolo durante toda su recuperación", reza el comunicado oficial.

Elizalde iniciará ahora un proceso de rehabilitación que suele demandar entre 7 y 9 meses, lo que lo margina totalmente de la competencia oficial por el resto del calendario 2026, afectando también sus posibilidades de convocatoria con el seleccionado nacional para las próximas ventanas.

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