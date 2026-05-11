Galindo: “Tarucas será protagonista hasta el final del torneo”

El triunfo tuvo un sabor especial para Tarucas por varios motivos: fue la primera victoria ante Pampas desde el ingreso de la franquicia al certamen y también el final de una seguidilla de derrotas que había golpeado anímicamente al grupo. “Tiene un gusto especial porque no se nos venía dando y tampoco le habíamos ganado a Pampas. Son partidos difíciles, pero esto es de los jugadores por haberlo jugado con esa intensidad y todo termina siendo por detalles mínimos. Por suerte, cayó para nuestro lado”, explicó.