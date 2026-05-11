Galindo: “Tarucas será protagonista hasta el final del torneo”

Resumen para apurados
- La franquicia Tarucas venció 39-38 a Pampas en el CASI por el Súper Rugby Américas. El triunfo, liderado por Álvaro Galindo, cortó una racha negativa y reavivó sus chances de semis.
- Tarucas logró su primer triunfo ante Pampas tras cuatro derrotas seguidas. Galindo resaltó la intensidad del plantel y la capacidad para sobreponerse a errores defensivos previos.
- Tarucas busca consolidar un juego dominante ante Yacaré para clasificar a semifinales. El coach Galindo confía en que el equipo mantendrá el protagonismo hasta el cierre del torneo.
La victoria de Tarucas frente a Pampas por 39-38 no sólo significó cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas, sino también recuperar confianza en un momento clave del Súper Rugby Américas. Así lo entendió Álvaro Galindo, head coach de la franquicia del NOA, quien reconoció que el triunfo fue “un alivio” para todo el plantel.
“Para nosotros es un alivio. Lo fuimos a buscar y luchamos todo el partido. Obviamente, por el resultado, tenemos que mejorar, pero estoy contento de cómo el equipo, incluso ganando, quiso jugar y ser protagonista”, aseguró el entrenador luego del encuentro disputado en el CASI.
Galindo remarcó que, más allá de algunos errores defensivos y de la ajustada diferencia en el marcador, el equipo mostró una actitud distinta respecto de los últimos partidos. “Creo que vamos a ser protagonistas hasta el final del torneo”, afirmó.
El triunfo tuvo un sabor especial para Tarucas por varios motivos: fue la primera victoria ante Pampas desde el ingreso de la franquicia al certamen y también el final de una seguidilla de derrotas que había golpeado anímicamente al grupo. “Tiene un gusto especial porque no se nos venía dando y tampoco le habíamos ganado a Pampas. Son partidos difíciles, pero esto es de los jugadores por haberlo jugado con esa intensidad y todo termina siendo por detalles mínimos. Por suerte, cayó para nuestro lado”, explicó.
A pesar de que la victoria volvió a meter a Tarucas en la pelea por un lugar en semifinales, Galindo evitó poner el foco exclusivamente en la clasificación. “No sé si ponemos el foco en las semifinales, sino en jugar para ganar y hacer un juego que nos permita dominar. De eso se desprenderá la consecuencia de clasificar”, sostuvo.
Además, ya comenzó a pensar en el próximo compromiso frente a Yacaré, otro rival directo en la lucha por ingresar entre los cuatro mejores. “Primero tenemos que enfocarnos en Yacaré, que será un partido difícil de local”, señaló.
Por último, el entrenador se refirió a la situación física de Benjamín Elizalde, quien debió abandonar el campo tras sufrir un golpe. “Esperamos que no sea nada. ‘Benja’ viene a sumar minutos en Tarucas. Es un jugadorazo y esperemos que sea lo más leve posible”, concluyó.