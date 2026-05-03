Acequias, bodegas, degustaciones y paisajes: el pueblo turístico de un ex presidente

Resumen para apurados
- El pueblo riojano de Anillaco destaca hoy como destino turístico por su vínculo con el expresidente Carlos Menem, sus bodegas y el entorno natural de la Sierra de Velasco.
- Situado a 100 km de la capital, el pueblo integra la Ruta de la Costa Riojana. Ofrece visitas a bodegas históricas y el acceso exterior a la emblemática residencia La Rosadita.
- La localidad se consolida como un punto clave del turismo histórico y vitivinícola nacional, preservando el legado de los 90 y potenciando la economía regional del Famatina.
En el Valle de Famatina y a una hora y media de la capital de La Rioja, un pueblo de 2.000 habitantes resguarda su historia entre los telones montañosos. Anillaco es uno de los rincones más pintorescos de la provincia, caracterizado por las imponentes montañas de la cordillera, por su aspecto arcilloso y los cultivos de olivos, vides y nogales que crecen en sus calles y plazas.
Anillaco fue y será para la posteridad argentina el pueblo de Carlos Saúl Menem, presidente de la Nación en dos mandatos seguidos entre 1989 y 1999. Hoy, Anillaco conserva tanto la casa en la que nació el expresidente como La Rosadita, la casa de campo con la que Menem intentó replicar algunas de las comodidades de la Casa Rosada de Buenos Aires.
Atracciones de Anillaco
Los productos regionales derivados del olivo y el nogal, y las viñas y bodegas constituyen dos de los principales atractivos de Anillaco. La Rioja tiene su propio Camino del Vino, que atraviesa el pueblo. Una de las principales bodegas locales, fundada como Bodega y Viñedos Menem, fue rebautizada en 1998 como Bodega San Huberto. Produce vinos blancos y tintos: chardonnay, chenin, torrontés, malbec, cabernet sauvignon, barbera, merlot y syrah.
También la bodega Las Carolinas, ubicada en la avenida Coronel Barros, esquina Catamarca, forma parte del camino de la vid en Anillaco. Se ubica en un sitio estratégico, en el centro del pueblo, frente a los piletones que guardan agua para el regadío. En la Costa Riojana, un circuito turístico de pueblos al pie de la Sierra de Velasco, en las inmediaciones de Anillaco, hay una oferta más amplia en el rubro vitivinícola. Bodega La Fuente, en Pinchas, y Viñas de la Costa, en Cerro Velasco, se suman al atractivo turístico local.
Otro de los atractivos turísticos, pero no oficializado como uno, es La Rosadita. En su interior se gestaron algunos de los eventos más destacados de la presidencia y el periodo postpresidencia de Menem. Aunque llegar es fácil –está cerca de la plaza principal–, su ingreso está prohibido. Pero los paseantes se acercan a sus murallas bajas para observar su inmensidad desde el exterior. También está el Museo Carlos Menem, dedicado a repasar la vida del expresidente.
Cómo llegar a Anillaco
Para llegar a Anillaco, la opción más rápida es llegar hasta La Rioja y desde allí tomar un colectivo o alquilar un auto hasta el pueblo, que está a 100 kilómetros. El camino más rápido es la Ruta Nacional 75 hacia el norte –conocida también como Ruta de la Costa Riojana–, pasando por Sanagasta y el Dique Los Sauces. Es un viaje que, en auto, toma entre 1.20 y 1.30 horas.
La ruta está rodeada de paisajes escénicos, montañas y viñedos. Los pueblos en torno a Anillaco, como Aimogasta, Los Molinos, Alpasinche y Los Sauces, ofrecen alternativas para viajar en poco tiempo y conocer los paisajes naturales más bellos de La Rioja.