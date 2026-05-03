Acequias, bodegas, degustaciones y paisajes: el pueblo turístico de un ex presidente

También la bodega Las Carolinas, ubicada en la avenida Coronel Barros, esquina Catamarca, forma parte del camino de la vid en Anillaco. Se ubica en un sitio estratégico, en el centro del pueblo, frente a los piletones que guardan agua para el regadío. En la Costa Riojana, un circuito turístico de pueblos al pie de la Sierra de Velasco, en las inmediaciones de Anillaco, hay una oferta más amplia en el rubro vitivinícola. Bodega La Fuente, en Pinchas, y Viñas de la Costa, en Cerro Velasco, se suman al atractivo turístico local.