La ola de frío llegará junto a alertas meteorológicas por vientos de 100 km/h

Alerta amarilla en el centro, norte y cuyo

La zona comprendida por el sudeste de Catamarca y La Rioja, noroeste de Córdoba, sudeste y sudoeste de San Juan, toda Mendoza y noroeste de San Luis se encuentra marcada en color amarillo en el mapa del Sistema de Alerta Temprana. La última actualización indica que son esas las regiones bajo alerta de primer nivel por vientos.