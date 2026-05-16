La ola de frío llegará junto a alertas meteorológicas por vientos de 100 km/h

Resumen para apurados
- El SMN emitió alertas amarillas por vientos de 100 km/h y nevadas para ocho provincias y Malvinas este fin de semana, ante el ingreso de una masa de aire frío en todo el país.
- El fenómeno afectará a Cuyo, el NOA y la Patagonia con ráfagas intensas y nevadas de hasta 30 cm en la cordillera. Las condiciones replican el frente frío ocurrido a inicios de mayo.
- Las autoridades advierten sobre posibles daños materiales e interrupciones en actividades cotidianas. Se espera que el clima adverso persista, impactando la seguridad en las rutas.
Tal como sucedió a principios de mayo, un nuevo frente frío se aproxima al país. Varias serán las provincias afectadas por el fenómeno, al igual que con la alerta meteorológica. Según anticipó el Servicio Meteorológico Nacional, dos grandes regiones argentinas atraviesan condiciones adversas para el normal desempeño de la vida y actividades cotidianas este sábado.
Las regiones afectadas este sábado se encuentran al centro y al sur del país. En total, ocho provincias e Islas Malvinas se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla –la de primer nivel– por vientos potentes. Esta indica posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.
Alerta amarilla en el centro, norte y cuyo
La zona comprendida por el sudeste de Catamarca y La Rioja, noroeste de Córdoba, sudeste y sudoeste de San Juan, toda Mendoza y noroeste de San Luis se encuentra marcada en color amarillo en el mapa del Sistema de Alerta Temprana. La última actualización indica que son esas las regiones bajo alerta de primer nivel por vientos.
Este sábado, el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 40 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 65 kilómetros por hora. En Mendoza, este último indicador puede ser ampliamente superado, llegando a ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora.
El día domingo, la región del noroeste se verá afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 65 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora.
En la zona cordillerana de Mendoza y San Juan se esperan nevadas de intensidad moderada o localmente fuerte. Se prevén valores de nieve acumulada entre 10 y 30 centímetros. En el resto del área, puede ser menor la acumulación.
Alerta amarilla en la Patagonia
Hacia el sur del país, se encuentran bajo alerta amarilla el sur de Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas Malvinas. Durante la mañana y tarde de este sábado habrá vientos provenientes del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora.