Ciberataques contra los países del Mundial 2026 ya son cinco veces más que los registrados durante Qatar 2022

Que Estados Unidos, Canadá y México hayan registrado un aumento en el promedio semanal de ciberataques por organización en lo que va de 2026, no es casualidad. Tampoco hace falta ser un experto analizador de datos o sociólogo para advertir el porqué: son los tres países que organizarán la Copa Mundial de la FIFA. Los estadounidenses, canadienses y mexicanos, además de equipos de fútbol, deben derrotar la delincuencia cibernética.
Desde febrero, el volumen de registros se ha multiplicado por más de cuatro en tan solo dos meses, alcanzando los 9.741 en abril de 2026, más de cinco veces el pico registrado durante la Copa Mundial de Qatar 2022. Este patrón sugiere una actividad de preparación deliberada antes del torneo, probablemente acelerada por herramientas de Inteligencia Artificial y automatización que permiten a los atacantes crear sitios web fraudulentos a gran escala.
El ranking
México registró el mayor volumen de ciberdelincuencia, con un promedio semanal de 3.548 ciberataques por organización, lo que representa un aumento del 5 % con respecto al mes anterior y del 4 % con respecto al año anterior. Canadá le siguió con un promedio semanal de 1.649 ataques por organización, lo que supone un aumento del 12 % con respecto a marzo de 2026 y del 18 % con respecto a abril de 2025. En Estados Unidos, las organizaciones sufrieron un promedio semanal de 1.497 ciberataques, lo que refleja un aumento del 8 % con respecto al mes anterior y del 1 % con respecto al año anterior.
El análisis lo realizó Checkpoint, agenacia especializada en ciberseguridad, que es contratada por las empresas del mundo para desarrollar estándares de protección específicos. En los últimos meses la mayor cantidad de esquemas de protección fueron solicitados desde esos países. El proveedor es colaborativo a nivel planetario por lo que, antes de que empiece a rodar la pelota, pudo identificar en general, ciertas pautas para reconocer la “ciberdelincuencia mundialista".
Las señales de alerta que todo aficionado debe conocer son:
* Grandes descuentos en productos oficiales: Ofertas como "hasta un 80% de descuento" en camisetas o recuerdos son características de tiendas falsas de la FIFA diseñadas para robar datos de pago.
* Dominios con "FIFA" o "Copa Mundial" en la URL: Las plataformas legítimas de la FIFA utilizan fifa.com. Los dominios no oficiales que imitan la marca oficial casi siempre son estafas.
* Juegos de "Vota para ganar" o de predicción con promesas de dinero: Las plataformas que prometen ganancias diarias garantizadas por depositar fondos (por ejemplo, "3 $ al día por una entrada de 10 $") son esquemas fraudulentos diseñados para robar dinero y datos personales.
* Solicitudes para "Descargar ahora" o "Registrarse gratis" en sitios desconocidos: Las llamadas a la acción que promueven la descarga de aplicaciones o los registros gratuitos en sitios nuevos o no verificados son señuelos comunes utilizados para instalar malware o robar credenciales.