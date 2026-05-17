Ciberataques contra los países del Mundial 2026 ya son cinco veces más que los registrados durante Qatar 2022

El ranking

México registró el mayor volumen de ciberdelincuencia, con un promedio semanal de 3.548 ciberataques por organización, lo que representa un aumento del 5 % con respecto al mes anterior y del 4 % con respecto al año anterior. Canadá le siguió con un promedio semanal de 1.649 ataques por organización, lo que supone un aumento del 12 % con respecto a marzo de 2026 y del 18 % con respecto a abril de 2025. En Estados Unidos, las organizaciones sufrieron un promedio semanal de 1.497 ciberataques, lo que refleja un aumento del 8 % con respecto al mes anterior y del 1 % con respecto al año anterior.