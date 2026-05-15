La quinta edición de la Equestrian Week vuelve a poner a Tapia en la escena hípica nacional

La actividad continuará el sábado 23 con una nueva jornada de competencia, mientras que el domingo 24 se desarrollará una de las pruebas más esperadas: el endurance. La carrera de resistencia se llevará a cabo entre las 9 y las 13 y pondrá a prueba la capacidad física y el rendimiento de los caballos en un circuito especialmente preparado para la ocasión.