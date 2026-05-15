La quinta edición de la Equestrian Week vuelve a poner a Tapia en la escena hípica nacional

Resumen para apurados
- Tucumán será sede de la 5ta Sanatorio del Norte Equestrian Week del 21 al 24 de mayo en Tapia, reuniendo a equipos de ocho provincias en polo, pato y endurance a nivel nacional.
- Organizado por Agencia Uflack y el Tucumán Polo Club, el certamen duplicó sus inscriptos respecto al año previo. Incluye categorías mixtas y una destacada prueba de resistencia final.
- El evento gratuito busca consolidar a Tucumán como polo hípico y turístico, dinamizando la economía local mediante el deporte de alto rendimiento y atractivos sociales adicionales.
Tucumán volverá a posicionarse en la escena hípica nacional con la quinta edición de la “Sanatorio del Norte Equestrian Week 2026”, el torneo que del 22 al 24 de mayo reunirá en Tapia a equipos de diferentes provincias en una programación que combinará polo, pato y endurance.
La presentación oficial se realizó en el Ente Tucumán Turismo y sirvió para confirmar el crecimiento que tuvo el certamen en los últimos años. Organizado por Agencia Uflack, DKZ y el Tucumán Polo Club, el torneo contará con delegaciones de Buenos Aires, Córdoba, Salta, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Jujuy y Tucumán, consolidándose como una de las competencias hípicas más importantes del norte argentino.
La actividad se desarrollará en el country Las Cortaderas, en Tapia, sobre ruta 341 kilómetro 5, un predio que durante cuatro días reunirá disciplinas tradicionales vinculadas al caballo y al alto rendimiento deportivo.
El Torneo de Polo tendrá categorías mixtas de entre 5 y 8 goles y de 0 a 4 goles, con jugadores de distintos puntos del país. Además, el campeonato incluirá competencias de pato, considerado el deporte nacional argentino, y una prueba de endurance, modalidad ecuestre de resistencia que tendrá lugar durante la jornada final.
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Durante la conferencia de prensa, José Eugenio Nydrich, organizador e integrante del equipo de producción del evento, destacó el crecimiento deportivo que viene teniendo la competencia. “Esta es la quinta edición y prácticamente duplicamos la cantidad de equipos respecto al año pasado. Se fueron sumando jugadores y equipos de diferentes provincias y eso habla del posicionamiento que logró el torneo”, expresó.
Nydrich remarcó además que el objetivo principal es seguir fortaleciendo el desarrollo del polo y el pato en Tucumán. “Son deportes apasionantes cuando uno los vive en persona. Queremos que la gente se acerque, conozca estas disciplinas y vea el nivel de competencia que vamos a tener”, sostuvo.
Cuatro días de acción
El cronograma deportivo comenzará el jueves 21 con la presentación oficial de los equipos y de los caballos participantes. Desde el viernes 22, entre las 14 y las 18, se disputarán los primeros partidos de polo y pato.
La actividad continuará el sábado 23 con una nueva jornada de competencia, mientras que el domingo 24 se desarrollará una de las pruebas más esperadas: el endurance. La carrera de resistencia se llevará a cabo entre las 9 y las 13 y pondrá a prueba la capacidad física y el rendimiento de los caballos en un circuito especialmente preparado para la ocasión.
Luego del endurance llegarán las finales de polo y pato, que definirán a los campeones de esta edición. La ceremonia de premiación está prevista para las 17, horario en el que se realizará el cierre oficial del evento.
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Movimiento económico
Uno de los aspectos más destacados por la organización fue el crecimiento de la convocatoria en relación con años anteriores. “El polo es un deporte que quizá no tiene tanta difusión masiva, pero cada año se suman más equipos y más provincias. Eso demuestra que Tucumán está logrando instalarse dentro del calendario nacional”, explicó Nydrich.
La competencia contará con el acompañamiento de Sanatorio del Norte, sponsor principal del certamen, además del apoyo del Ente Tucumán Turismo y diferentes áreas del Gobierno provincial.
Durante la presentación, José Manuel Galindo, colaborador y auspiciante del evento, destacó la importancia que tendrá la Equestrian Week dentro del calendario deportivo nacional.
“Ese fin de semana Tucumán será el centro de atracción del polo y del pato en todo el país. Para nosotros es muy importante acompañar este tipo de propuestas deportivas que generan movimiento, turismo y trabajo”, afirmó.
Por su parte, Inés Frías Silva, vicepresidenta del Ente Tucumán Turismo, destacó el impacto que generan este tipo de competencias en la provincia. “El deporte y el turismo van totalmente de la mano. Estos eventos generan experiencias y posicionan a Tucumán en distintos ámbitos del país”, afirmó. “El polo, el pato y el endurance representan pasión, trabajo en equipo y conexión con el animal. Son disciplinas muy exigentes que requieren entrenamiento, dedicación y muchísimo cuidado”, agregó.
En tanto, Domingo Amaya, presidente del Ente Tucumán Turismo, sostuvo que la provincia continuará acompañando este tipo de iniciativas deportivas. “Cada evento que se realiza en Tucumán dinamiza las economías locales y permite mostrar todo el potencial que tiene la provincia. Cuando llegan equipos y visitantes de otras provincias, Tucumán también se promociona”, indicó.
El After Polo, otro atractivo
Uno de los grandes atractivos sociales del fin de semana será además la segunda edición del “After Polo by Oasis”, que se realizará el sábado 23 al finalizar la jornada deportiva. El evento contará con DJs invitados y música en vivo, con la presencia de la reconocida DJ Barbie Ferrari.
Desde la organización remarcaron que tanto el ingreso al predio como las competencias de polo, pato y endurance tendrán entrada libre y gratuita. La expectativa es reunir durante las tres jornadas a deportistas, aficionados y familias que podrán vivir de cerca disciplinas tradicionales del deporte ecuestre argentino.