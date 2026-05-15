Sorpresa para Scaloni: un jugador de la selección argentina se quedó sin club a días del Mundial

Resumen para apurados
- El defensor Marcos Senesi anunció que dejará el Bournemouth al finalizar la temporada en Inglaterra, quedando libre justo antes del inicio del proceso del Mundial 2026.
- Tras llegar en 2022 desde Feyenoord, Senesi disputó 126 partidos. Su salida se da por el fin de su ciclo en el club inglés, donde fue una pieza clave en la defensa de los Cherries.
- Grandes de la Premier League como Chelsea y Liverpool siguen su situación. Su falta de club genera incertidumbre en la lista definitiva de Lionel Scaloni para la Copa del Mundo.
El futuro de Marcos Senesi comenzó a quedar envuelto en incertidumbre después de que el defensor argentino anunciara oficialmente que dejará el Bournemouth cuando termine la actual temporada europea. La noticia generó repercusión inmediata en Inglaterra y también en la selección argentina, donde el central pelea por un lugar en el Mundial 2026.
El marcador central llegó al club inglés en 2022 procedente de Feyenoord y rápidamente se transformó en una pieza importante dentro del equipo. Durante su ciclo en Bournemouth disputó 126 partidos, convirtió seis goles y participó de algunas de las mejores campañas de la historia reciente de los “Cherries”.
“Desde el primer día, he sentido este club como mi hogar. Estoy orgulloso de todo lo que hemos conseguido en los últimos cuatro años y estoy muy agradecido del apoyo de los hinchas en este tiempo”, expresó Senesi en un emotivo mensaje de despedida que rápidamente se viralizó entre los fanáticos del club inglés.
El futuro europeo y el sueño mundialista
La salida del defensor abrió inmediatamente las especulaciones sobre cuál será su próximo destino. A partir de julio quedará en libertad de acción y ya puede negociar con clubes de otros países. Según trascendió en Europa, equipos como Chelsea, Tottenham, Manchester United y Liverpool siguen de cerca su situación contractual.
Mientras define su futuro, Senesi mantiene el foco puesto en la Selección argentina. El defensor integró las últimas convocatorias de Lionel Scaloni y además apareció en la prelista preliminar de 55 futbolistas presentada ante la FIFA para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
El Bournemouth, por su parte, ya prepara una despedida especial para uno de sus futbolistas más importantes de los últimos años. El homenaje se realizará el próximo martes en el Vitality Stadium, durante el partido ante Manchester City, en lo que podría ser la última función de Senesi con la camiseta del club inglés.