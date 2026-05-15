Secciones
SociedadActualidad

¿Idealizás a alguien? Estas señales pueden ayudarte a descubrirlo

Una situación que suele ocurrir cuando se comienza un nuevo vínculo, sea amoroso, de amistad o en el trabajo.

¿Cómo saber si estoy idealizando a una persona? ¿Cómo saber si estoy idealizando a una persona?
Hace 39 Min

Resumen para apurados

  • Expertos advierten sobre la idealización en nuevos vínculos afectivos o laborales, un proceso donde se magnifican virtudes ajenas debido a la baja autoestima o el enamoramiento.
  • El fenómeno ocurre cuando el cerebro anula el juicio crítico, ignorando defectos para priorizar la aceptación. Se manifiesta mediante expectativas irreales y servidumbre hacia el otro.
  • Reconocer estas señales permite establecer límites saludables. Evitar la distorsión perceptiva previene trastornos como la dependencia emocional y futuras frustraciones personales.
Resumen generado con IA

Idealizar a una persona es una situación que suele ocurrir cuando se comienza una relación amorosa, de trabajo o de amistad con el otro. Aunque para muchos esto es considerado "normal", es importante saber poner límites para evitar ciertos trastornos como la obsesión, la dependencia emocional y la subestimación.

Por qué me cuesta decir "te quiero" a mis hijos, hermanos o amigos, según la psicología

Por qué me cuesta decir te quiero a mis hijos, hermanos o amigos, según la psicología

Idealizar al otro es cuando percibimos a ese individuo de una forma extremadamente distorsionada, acentuando sus virtudes de una manera exacerbada mientras pasamos por alto sus defectos o los reducimos al mínimo. Y es que dicho acto dice más de nosotros mismos que del sujeto al que idolatramos.

Algunas de las razones por las que este comportamiento tiene lugar son porque la persona que adopta esta actitud dispone de una autoestima baja. Esta infravaloración del propio ser provoca que vea a los demás con mejores ojos, sobrevalorando sus factores positivos. Muchas veces esto se complementa con la necesidad social de encajar en un grupo y de integrarse de manera cómoda y estable.

Por otro lado, esta idealización encuentra su origen cuando una persona comienza una relación sentimental con otra. Durante los primeros compases de dicho vínculo, el cerebro anula diversas áreas racionales a la hora de percibir a la otra persona, apreciando únicamente su lado positivo. Esto desemboca en una pérdida de la capacidad crítica con ese individuo.

Cómo detectar la idealización

Pese a que este es un proceso psicológico basado en un fuerte componente emocional, existen algunas pistas que nos pueden aclarar si estamos idealizando a una persona. Una de ellas es que nos cueste encontrar aspectos negativos de la misma. Percibir únicamente su lado positivo es un indicador de que bien la admiramos demasiado o de que no la conocemos lo suficiente.

Otro motivo es apreciarla como si no fuera igual que nosotros, sino como si estuviera a un nivel por encima. De hecho, sentir intimidación ante su presencia es un factor clave de la idealización. Esto desembocará en que nos hagamos expectativas demasiado fantasiosas que esa persona no será capaz de cumplir, lo que nos traerá una sensación de decepción en el futuro.

No obstante, el motivo más claro por el que saber que hemos colocado a alguien en un pedestal es el de ignorar nuestras propias necesidades y deseos. Un exceso de complicidad y servidumbre hacia otra persona puede provocar que no nos atendamos a nosotros mismos. Ese objetivo de aprobación del otro individuo repercutirá en una futura frustración de no practicar lo que queremos y de añoranza de la época en la que prestábamos algo más de atención a lo que anhelábamos.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Por qué algunas personas evitan la caja de autopego en el supermercado, según la psicología

Por qué algunas personas evitan la caja de autopego en el supermercado, según la psicología

Por qué algunas personas odian su cumpleaños: las razones psicológicas detrás del rechazo a los festejos

Por qué algunas personas odian su cumpleaños: las razones psicológicas detrás del rechazo a los festejos

Santoral del 11 de mayo: quién fue San Mayolo y qué santos celebra la Iglesia católica

Santoral del 11 de mayo: quién fue San Mayolo y qué santos celebra la Iglesia católica

La reducción de la jornada laboral gana terreno en España: ¿Argentina podría imitar la medida?

La reducción de la jornada laboral gana terreno en España: ¿Argentina podría imitar la medida?

Lo más popular
El Tesla de Manuel Quintar destapó denuncias por negocios con el PAMI en Jujuy
1

El Tesla de Manuel Quintar destapó denuncias por negocios con el PAMI en Jujuy

Cómo no va a haber vino en Tucumán si tenemos 18 bodegas”: la nueva presidenta del sector quiere terminar con un mito
2

"Cómo no va a haber vino en Tucumán si tenemos 18 bodegas”: la nueva presidenta del sector quiere terminar con un mito

“Pequé de inocente”: el descargo de Manuel Quintar tras la polémica por su Tesla en el Congreso
3

“Pequé de inocente”: el descargo de Manuel Quintar tras la polémica por su Tesla en el Congreso

Un médico tucumano casi muere en la pandemia y escribió un libro para no olvidar
4

Un médico tucumano casi muere en la pandemia y escribió un libro para no olvidar

Cómo estará el tiempo este fin de semana en Tucumán
5

Cómo estará el tiempo este fin de semana en Tucumán

Ranking notas premium
Pelli será operado otra vez por el cabezazo de Pichón Segura e insiste por una junta médica
1

Pelli será operado otra vez por el cabezazo de "Pichón" Segura e insiste por una junta médica

Secuestros policiales de personas: un modus operandi con varios antecedentes
2

Secuestros policiales de personas: un modus operandi con varios antecedentes

Violencia obstétrica: las marcas invisibles que muchas mujeres cargan después de parir
3

Violencia obstétrica: las marcas invisibles que muchas mujeres cargan después de parir

Cómo no va a haber vino en Tucumán si tenemos 18 bodegas”: la nueva presidenta del sector quiere terminar con un mito
4

"Cómo no va a haber vino en Tucumán si tenemos 18 bodegas”: la nueva presidenta del sector quiere terminar con un mito

Un médico tucumano casi muere en la pandemia y escribió un libro para no olvidar
5

Un médico tucumano casi muere en la pandemia y escribió un libro para no olvidar

Más Noticias
El frío polar vuelve con fuerza este fin de semana: anuncian nieve y heladas en gran parte del país

El frío polar vuelve con fuerza este fin de semana: anuncian nieve y heladas en gran parte del país

Alerta por frío: siguen las heladas y anticipan posibles lluvias para el fin de semana

Alerta por frío: siguen las heladas y anticipan posibles lluvias para el fin de semana

Violencia obstétrica: las marcas invisibles que muchas mujeres cargan después de parir

Violencia obstétrica: las marcas invisibles que muchas mujeres cargan después de parir

Un productor tucumano reveló cómo identificar la palta robada y alertó sobre su comercialización

Un productor tucumano reveló cómo identificar la palta robada y alertó sobre su comercialización

Anses confirmó cambios en jubilaciones: cómo impacta el nuevo índice de actualización salarial

Anses confirmó cambios en jubilaciones: cómo impacta el nuevo índice de actualización salarial

Cambia el salario de los empleados públicos: la nueva medida del Gobierno nacional que impacta en los sueldos estatales

Cambia el salario de los empleados públicos: la nueva medida del Gobierno nacional que impacta en los sueldos estatales

Arrojar cáscaras de papa sobre las brasas del asado: cuándo hacerlo y por qué

Arrojar cáscaras de papa sobre las brasas del asado: cuándo hacerlo y por qué

Hervir hojas de laurel con bicarbonato: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Hervir hojas de laurel con bicarbonato: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Comentarios