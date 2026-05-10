Santoral del 11 de mayo: quién fue San Mayolo y qué santos celebra la Iglesia católica

Resumen para apurados
- La Iglesia católica conmemora este 11 de mayo a San Mayolo de Cluny en todo el mundo, destacando su influencia monástica y compromiso con la fe cristiana durante la Edad Media.
- San Mayolo, abad francés del siglo X, impulsó reformas en la abadía de Cluny y medió en conflictos políticos europeos. La fecha incluye a otros mártires como San Ignacio de Láconi.
- Esta tradición religiosa preserva el legado de figuras clave para la cristiandad, funcionando como una guía espiritual y cultural que millones de fieles consultan diariamente.
Como ocurre cada día, la Iglesia católica conmemora este 11 de mayo a distintos santos y beatos que dejaron huella en la historia del cristianismo. Entre ellos, se destaca la figura de San Mayolo de Cluny, reconocido por su trabajo religioso y su influencia en Europa durante la Edad Media.
El santoral católico recuerda además a otros religiosos, mártires y fieles que fueron canonizados o beatificados por su compromiso con la fe.
¿Quién fue San Mayolo de Cluny?
San Mayolo de Cluny nació en la región de Provenza, en Francia, alrededor del año 910. Desde joven ingresó a la vida religiosa y con el tiempo se convirtió en uno de los abades más importantes de la histórica abadía de Cluny.
Fue reconocido por impulsar reformas dentro de la Iglesia y fortalecer la disciplina monástica en distintos monasterios europeos.
Durante su vida ganó prestigio por su capacidad de mediación política y espiritual, en una época marcada por conflictos y crisis internas en Europa.
Murió el 11 de mayo del año 994 y posteriormente fue venerado como santo por la Iglesia católica.
Qué santos se celebran el 11 de mayo
Además de San Mayolo de Cluny, el santoral de este día incluye a:
San Ignacio de Láconi
San Gengulfo
San Evelio
San Antimo de Roma
Beato Gregorio Celli
Qué es el santoral católico
El santoral católico es el calendario que recuerda diariamente a santos, mártires, beatos y figuras destacadas del cristianismo.
Cada fecha del año tiene asignadas distintas celebraciones religiosas y muchas personas acostumbran conmemorar el día del santo que lleva su nombre.
Estas efemérides religiosas forman parte de la tradición de la Iglesia y continúan siendo consultadas por fieles de todo el mundo.