Por estas razones, cada vez más españoles hacen terapia virtual con psicólogos argentinos

El psicólogo de David e Irene se llama Mateo, tiene 36 años y prefiere no compartir su apellido ni el nombre de su negocio. Sostiene que sus colegas españoles lo acusan de hacerles "dumping" y no quiere problemas con ellos, en tanto que planea abrir una consulta en Madrid el año que viene. "No he recibido comentarios directos de mis colegas, pero sí a menudo mis pacientes españoles me cuentan que sus terapeutas les dicen que no se fíen de mí, que no saben si tengo título o incluso han llegado a decirles que lo mismo estaban hablando con una inteligencia artificial", dice el terapeuta.