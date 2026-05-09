Por qué algunas personas evitan la caja de autopego en el supermercado, según la psicología

Resumen para apurados
- Un estudio de la Universidad de Chicago reveló que muchos clientes evitan el autopago en supermercados para buscar interacciones humanas que mejoren su bienestar emocional.
- Investigadores explican que los 'vínculos débiles' o contactos breves con extraños reducen la soledad y generan un impacto anímico positivo superior al de las máquinas.
- La preferencia por cajas tradicionales resalta la relevancia de la conexión social ante la tecnología, sugiriendo que el factor humano sigue siendo esencial en el consumo.
Las cajas de autopago ganaron espacio en supermercados y comercios de todo el mundo por su rapidez y practicidad. Sin embargo, muchas personas todavía prefieren pasar por una caja tradicional atendida por un empleado, incluso cuando eso implica esperar más tiempo. Lejos de tratarse de un rechazo a la tecnología, la psicología sostiene que esta conducta estaría relacionada con la necesidad de interacción humana.
Un estudio realizado por Nicholas Epley, psicólogo conductual de la Universidad de Chicago, analizó cómo las pequeñas interacciones cotidianas con desconocidos pueden influir en el bienestar emocional. Según la investigación, esos contactos breves tienen un impacto positivo en el estado de ánimo y ayudan a explicar por qué muchas personas siguen eligiendo la atención tradicional.
Qué descubrió la psicología sobre las cajas de autopago
La investigación de Epley concluyó que las personas que interactúan con otros, aunque sea durante unos segundos, suelen experimentar una mejora emocional en comparación con quienes realizan actividades en soledad.
Esto ocurre también en situaciones simples, como pagar en un supermercado. Mientras las cajas automáticas eliminan casi todo contacto humano, las cajas tradicionales permiten un intercambio breve con el cajero, algo que para muchas personas tiene valor emocional.
Según el estudio, quienes fueron atendidos por otra persona manifestaron un mayor impacto positivo en su ánimo respecto de quienes utilizaron máquinas de autopago.
El valor de las pequeñas interacciones cotidianas
De acuerdo con Mark Granovetter y su teoría conocida como The Strength of Weak Ties, los vínculos débiles —es decir, los contactos breves con personas desconocidas— cumplen un rol importante en el bienestar emocional.
En este sentido, gestos cotidianos como saludar, agradecer o intercambiar unas pocas palabras con otra persona pueden generar efectos positivos tanto para quien los recibe como para quien los realiza.
La psicología sostiene que estas microinteracciones ayudan a las personas a sentirse más conectadas socialmente y explican por qué muchos usuarios todavía prefieren las cajas tradicionales frente a las opciones automatizadas.