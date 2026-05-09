Por qué algunas personas evitan la caja de autopego en el supermercado, según la psicología

Las cajas de autopago ganaron espacio en supermercados y comercios de todo el mundo por su rapidez y practicidad. Sin embargo, muchas personas todavía prefieren pasar por una caja tradicional atendida por un empleado, incluso cuando eso implica esperar más tiempo. Lejos de tratarse de un rechazo a la tecnología, la psicología sostiene que esta conducta estaría relacionada con la necesidad de interacción humana.