Gran Hermano: la tucumana Danelik quedó en placa y crece la tensión en la casa

La tensión crece dentro de Gran Hermano y una de las participantes que quedó en el centro de la escena es la tucumana Danelik Galazan. Tras una gala cargada de emoción, sanciones y cambios en la placa, la jugadora volvió a quedar nominada y ahora deberá enfrentar una semana decisiva para continuar en la casa más famosa del país.