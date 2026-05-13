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La protección contra injurias en las redes no será para funcionarios

La iniciativa oficialista se dictaminó con cambios, para evitar suspicacias políticas.

La protección contra injurias en las redes no será para funcionarios
Martín Soto
Por Martín Soto Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Legislatura de Tucumán dictaminó un proyecto para proteger a ciudadanos de injurias en redes, excluyendo a funcionarios públicos para evitar sospechas de censura política.
  • La iniciativa oficialista se modificó en comisión tras recibir cuestionamientos. Se busca garantizar que la ley no sea utilizada como una herramienta de protección del poder.
  • Este cambio sienta un precedente sobre la exposición de los funcionarios al escrutinio público y define límites legales para combatir el acoso digital sin afectar la democracia.
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