La protección contra injurias en las redes no será para funcionarios

Resumen para apurados
- La Legislatura de Tucumán dictaminó un proyecto para proteger a ciudadanos de injurias en redes, excluyendo a funcionarios públicos para evitar sospechas de censura política.
- La iniciativa oficialista se modificó en comisión tras recibir cuestionamientos. Se busca garantizar que la ley no sea utilizada como una herramienta de protección del poder.
- Este cambio sienta un precedente sobre la exposición de los funcionarios al escrutinio público y define límites legales para combatir el acoso digital sin afectar la democracia.
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