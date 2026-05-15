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Recuerdos fotográficos: 1921. El primer vuelo a Tafí del Valle

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: 1921. El primer vuelo a Tafí del Valle
Roberto Delgado
Por Roberto Delgado Hace 2 Hs

“Ya no es admisible la duda... en cuanto a los progresos de nuestra aviación. Ahora con el magnífico vuelo efectuado por el teniente (Jorge) Sariotte, piloteando el (avión) ‘Cóndor’, en cuya cabina iban tres pasajeros, hemos ganado un puesto ventajoso que... nos hace suponer… que muy pronto será Tucumán un punto descollante de la aeronavegación argentina”. Así saludó LA GACETA en su edición del 22 de julio de 1921 el primer viaje en avión a Tafí del Valle. A las 7.50 del 21 de julio salió el “Cóndor”, llevando como pasajeros a a Luis Ciaffardini, Juan Brú y Juan Jattar. Pasaron por Villa Nougués, ascendieron hasta las cumbres de Mala-Mala y La Ciénaga y aterrizaron a las 9 en Campo de las Carreras, en la estancia de los Frías Silva. Salieron a recibirlos vecinos y el comisario. Fueron a caballo a Tafí, distante tres leguas; repartieron ejemplares de LA GACETA; hallaron en la estancia de Chenaut otro sitio más cercano para próximos aterrizajes; almorzaron y a las 16.50 partieron de regreso. “Vieron el sendero que serpenteando entre las montañas conduce a Tafí del Valle; vieron el nacimiento del río Balderrama y cuantas maravillas... ofrece el paisaje tucumano”. Aterrizaron en el aeródromo “Benjamín Matienzo” a las 17.31. Una multitud los esperaba (foto). Trajeron correspondencia particular de la estancia Zavaleta. El comerciante Locatelli le regaló al teniente Sariotte una estatuita de bronce como premio por su hazaña. En ese tiempo no había camino a los Valles. LA GACETA elogió que se trataba de un avance “para acortar el largo viaje entre Tucumán y Tafí del Valle, que dura dos días y tiene que efectuarse casi todo a caballo, y unir la capital con dicha villa, considerada como una de las regiones más bellas y atrayentes del mundo”.

Recuerdos fotográficos: 1920-21. La breve vida del avión “El Halcón Tucumano”

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