Juan Carlos Maqueda criticó su salida de la Corte nacional y cuestionó a Milei por "herir la democracia"

"Somos generaciones distintas y no tenemos relación"

El ex juez enfatizó que su destitución de la Corte fue una decisión de Milei, con quien no tiene ninguna relación. "El Ministro de Justicia me dijo que no era su decisión, sino la del Presidente, como lo establece la Constitución. Esto lo atribuyo a desconocimiento, ya que no me conocía. El único contacto fue un saludo el día de su asunción. Somos generaciones distintas y no tenemos relación. No le diría nada sobre esta decisión, solo le deseo suerte porque la situación es difícil", añadió.