La Fuerza Aérea dio de baja los A-4AR y ahora depende por completo de los F-16

La desprogramación de los históricos aviones A-4AR marca el cierre de una etapa crítica para la Fuerza Aérea Argentina y deja al país dependiendo por completo de la futura operatividad de los F-16 adquiridos a Dinamarca. El anuncio fue realizado este jueves por el jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Javier Valverde, durante un acto en la V Brigada Aérea de Villa Reynolds, en San Luis.