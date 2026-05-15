Un mural de Aurelio Salas vivió “escondido” durante 38 años en una casa de Las Estancias

Cazzaniga insiste en que se trata de un patrimonio cultural de enorme relevancia, y que deriva en una paradoja de lo más poderosa. El único mural conocido de uno de los grandes dibujantes argentinos estuvo durante décadas escondido en una casa de veraneo de montaña. Como si hubiera elegido el anonimato; o como si el tiempo hubiese decidido preservarlo en silencio hasta ahora.