Concierto: un aprendiz de brujo y cuatro relatos de Sherezade, en el Mayo y el Mayito de las Letras

El Mayo y el Mayito de las Letras organizado por la Dirección de Letras del Ente Cultural de la Provincia, no se limita a las propuestas literarias, sino que abarca además otras experiencias artísticas.
Esta noche, desde las 21 y en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601), la Orquesta Estable de la Provincia ofrecerá el concierto “Melodías que cuentan cuentos”, con la dirección de Yeny Delgado. El programa propone un recorrido por dos obras emblemáticas del repertorio sinfónico que destacan por su capacidad narrativa y su riqueza orquestal.
“Estamos ultimando los preparativos para un recital maravilloso y para el disfrute de toda la familia, en especial los más pequeños. Hemos elegido dos piezas muy ligadas a las letras: ‘El aprendiz de brujo’, de Paul Dukas y basada en un poema de Johann Wolfgang von Goethe que se inscribe dentro de la música programática, y ‘Sherezade’, de Nikolai Rimsky-Korsakov, una suite sinfónica de gran colorido y exotismo, con un viaje que recorre paisajes marinos, relatos de aventura y escenas de carácter lírico”, resalta la directora, en diálogo con LA GACETA.
La primera composición fue popularizada en la recordada película animada “Fantasía”, de Walt Disney, “una maravillosa realización visual que marcó realmente un hito en la vinculación entre el cine y la música clásica con ese dibujo de Mickey como aprendiz de hechicero, las escobas bailando y todo el caos cuando quiere demostrar lo que aprendió; finalmente interviene su maestro y pone todo en orden”, describe Delgado. Mientras la orquesta actúe, en pantalla gigante se proyectará una filmación especialmente realizada por el Ente Cultural.
En “Sherezade” intervendrá un narrador para caracterizar a los personajes principales. “La protagonista está expresada a través de un solo de violín (estará a cargo de nuestra concertino Penélope Albornoz), con el que inicia la obra, que es una suite que consta de cuatro partes sobre cuatro cuentos pertenecientes a la historia de ‘Las mil y una noches’”, adelanta. Oscar Zamora está a cargo del guión y de la interpretación.
El libro original es un recorrido por diferentes narraciones que durante las noches le va haciendo una esclava al Sultán, hasta que termina seduciéndolo y él le perdona la vida. “Es un lindo final con un encuentro amoroso, que espero que sea del agrado de todos, porque el concierto todo es una propuesta hermosa y desde el punto de vista musical es muy desafiante, porque son dos composiciones muy difíciles y complejas. Venimos trabajando mucho con la Orquesta para poder llevar esta realización tan importante y linda visualmente”, subraya.
Esta es la primera intervención de la directora en el Mayo y el Mayito de las Letras: “este festival me parece algo maravilloso, porque la literatura y la lectura forman a una sociedad; preparar a nuestros niños para que sean justamente los jóvenes del futuro -instruidos, llenos de creatividad, de magia, de arte, de cultura- colabora a una mejor comunidad. Esperamos poder llegar a todos los corazoncitos”.
La agenda de hoy
Aparte de la función, la grilla de propuestas trae distintas opciones para hoy con entrada libre y gratuita.
El grueso de la agenda se desplegará en la Escuelita de Famaillá, el espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos. Desde las 10, en la Galería de la Biblioteca, tendrá lugar el taller de escritura creativa “De estudiantes para estudiantes”, a cargo de los jóvenes escritores asistentes la capacitación que se dictó en ese lugar. En simultáneo, en el Salón de Usos Múltiples, se presentará el espectáculo de narración oral escénica “Cuentos que muerden” dirigido por Daniela Villalba (integrante del Elenco Estable de la Provincia), destinado a estudiantes de primaria.
Por la tarde, desde las 15 habrá otras dos propuestas al mismo tiempo: en la biblioteca se desarrollará el taller “Leyendas y mitos del Ingenio azucarero para las infancias” coordinado por la escritora Guadalupe Albornoz y en el SUM una función de títeres en miniatura con la estética Lambe Lambe, por el Elenco de Títeres y Marionetas del Ente.
En la sede central del Ente (San Martín 251, capital) a las 14 comenzará en el Punto Digital el taller del proyecto “Trascender, el origen…”, a cargo de María Eugenia Valoy y Gladys Vega Herrera. Una hora más tarde, en la Escuela Presidente Perón de la capital se dictará una formación en promoción de la lectura y escritura creativa para estudiantes de Educación Primaria.
Además, en la Biblioteca Ricardo Rojas de Aguilares, desde las 16, Sol Romero Ponce presentará “Mi manifiesto, mi identidad: exploración de la escritura escénica”, destinado a mayores de 18 años, interesados en la presencia escénica.
Por fuera de esta cartelera, pero también desde el Ente, se organizó para las 15.30 la visita al laboratorio de puesta en valor y conservación de las carbonillas de Lola Mora en el Museo Histórico Provincial Presidente Nicolás Avellaneda (Congreso 56) en el marco del Día Internacional de los Museos. Está destinada a estudiantes de la carrera de Museología, que serán acompañados por Ana Oliva, Eugenia Bulacios Zamora y Daniel Duchen.