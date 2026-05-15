Concierto: un aprendiz de brujo y cuatro relatos de Sherezade, en el Mayo y el Mayito de las Letras

El libro original es un recorrido por diferentes narraciones que durante las noches le va haciendo una esclava al Sultán, hasta que termina seduciéndolo y él le perdona la vida. “Es un lindo final con un encuentro amoroso, que espero que sea del agrado de todos, porque el concierto todo es una propuesta hermosa y desde el punto de vista musical es muy desafiante, porque son dos composiciones muy difíciles y complejas. Venimos trabajando mucho con la Orquesta para poder llevar esta realización tan importante y linda visualmente”, subraya.