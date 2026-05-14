La Justicia ordenó levantar el secreto bancario y fiscal del hermano de Manuel Adorni

Sin embargo, en la declaración jurada anual correspondiente a 2025 declaró un patrimonio neto de $80,5 millones. Según se indicó, el incremento patrimonial “se explicaría sustancialmente” por la incorporación del 50% de una Jeep Renegade 2020 valuada en $8 millones y por la cancelación en un año de un crédito hipotecario cercano a los $60 millones otorgado por el Banco Provincia.