Desarticularon un punto de venta de marihuana en la capital y detuvieron a un sospechoso

Tras tareas investigativas, vigilancias encubiertas y trabajos de inteligencia criminal, los investigadores lograron concretar el procedimiento policial. Durante el operativo, los efectivos secuestraron más de 10 plantas y 11 plantines de cannabis, una significativa cantidad de picadura y semillas de marihuana, herramientas utilizadas para el cultivo, una balanza de precisión y un teléfono celular, todos elementos considerados de interés para la causa.