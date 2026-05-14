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Desarticularon un punto de venta de marihuana en la capital y detuvieron a un sospechoso

Secuestraron plantas y plantines de cannabis, semillas, herramientas de cultivo, una balanza de precisión y un teléfono celular.

Procedimiento. Procedimiento.
Hace 23 Min

Resumen para apurados

  • La Policía Federal desarticuló un punto de venta de marihuana en San Miguel de Tucumán y detuvo a un sospechoso tras un allanamiento ordenado por la Justicia provincial.
  • La investigación inició en abril tras detectar comercialización cerca de la Quinta Agronómica. Secuestraron plantas, plantines, semillas, una balanza y herramientas de cultivo.
  • El operativo refuerza la lucha contra el narcomenudeo en la capital tucumana. El detenido y el material incautado quedaron a disposición judicial para avanzar en la causa penal.
Resumen generado con IA

En el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737, efectivos de la División Antidrogas Tucumán de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron un allanamiento en un domicilio de la capital, por disposición de la Unidad Fiscal de Investigaciones Especializada en Narcomenudeo.

A través de la pesquisa, iniciada durante abril, se determinó que en un inmueble ubicado en inmediaciones de la Quinta Agronómica se llevaban adelante maniobras vinculadas a la comercialización de marihuana bajo la modalidad de narcomenudeo.

Secuestro de la PFA. Secuestro de la PFA.

Tras tareas investigativas, vigilancias encubiertas y trabajos de inteligencia criminal, los investigadores lograron concretar el procedimiento policial. Durante el operativo, los efectivos secuestraron más de 10 plantas y 11 plantines de cannabis, una significativa cantidad de picadura y semillas de marihuana, herramientas utilizadas para el cultivo, una balanza de precisión y un teléfono celular, todos elementos considerados de interés para la causa.

Asimismo, se dispuso la detención de una persona mayor de edad, quien quedó a disposición de la Justicia junto con los elementos secuestrados.

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