Polémica en los Martín Fierro 2026: dos figuras históricas quedaron fuera de las nominaciones
Las nominaciones a los Premios Martín Fierro generaron una fuerte controversia por las ausencias de Mario Pergolini y Marley. Las críticas crecieron tras las declaraciones de Florencia Peña y el cruce con Luis Ventura
Resumen para apurados
- APTRA excluyó a Mario Pergolini y Marley de las ternas a mejor conducción en los Martín Fierro 2026, generando fuertes cruces y controversia en el espectáculo de Argentina.
- Pese al éxito de 'Otro día perdido' y 'Por el mundo', ambos quedaron fuera. Florencia Peña cuestionó la decisión y mantuvo un duro cruce mediático con el presidente Luis Ventura.
- La polémica reaviva las críticas sobre la objetividad de APTRA y los criterios de premiación, lo que podría condicionar la relevancia de la ceremonia y su vínculo con la industria.
Las nominaciones a los premios Premios Martín Fierro volvieron a generar fuertes repercusiones en el mundo del espectáculo. Aunque la categoría de mejor conducción masculina incluye nombres reconocidos de la televisión actual, la controversia se instaló rápidamente por los conductores que quedaron afuera de la lista.
Entre los nominados aparecen Darío Barassi, Iván de Pineda, Guido Kaczka, Santiago del Moro y Nico Occhiato. Sin embargo, las mayores críticas apuntaron a la ausencia de Mario Pergolini y Marley.
La ausencia de Mario Pergolini que sorprendió a la televisión
El regreso de Mario Pergolini a la televisión había generado expectativa tras varios años alejado de la pantalla. Con su ciclo Otro día perdido, el ex conductor de Caiga Quien Caiga volvió con entrevistas, humor y figuras destacadas.
Pese a eso, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) no lo incluyó entre los candidatos a mejor conductor. La decisión llamó la atención porque el programa sí obtuvo varias nominaciones en otras categorías, como producción integral, dirección y humor.
Para muchos, la exclusión podría estar vinculada a las críticas que Pergolini realizó en distintas oportunidades contra los premios y la industria televisiva.
Florencia Peña defendió a Marley y explotó contra Luis Ventura
Otra de las ausencias que generó debate fue la de Marley, aunque su programa Por el mundo sí figura entre los nominados. La actriz Florencia Peña cuestionó públicamente la decisión durante una entrevista televisiva y aseguró que el premio “perdió credibilidad”. Además, deslizó supuestas diferencias entre Marley y Santiago del Moro.
Sus declaraciones derivaron en un fuerte cruce con Luis Ventura, presidente de APTRA, quien respondió con una polémica alusión a los videos íntimos de la actriz que se difundieron años atrás.
Peña rechazó los dichos de Ventura y recordó el difícil momento personal que atravesó años atrás tras la difusión de ese material privado. La actriz calificó las declaraciones como una falta de respeto y exigió que Ventura le pida disculpas públicas.
Los Martín Fierro y una nueva polémica en el mundo del espectáculo
Las nominaciones a los Premios Martín Fierro suelen generar debates todos los años, pero en esta oportunidad las críticas estuvieron enfocadas principalmente en las ausencias y en las tensiones internas del ambiente televisivo.
Mientras la discusión sigue creciendo en redes sociales y programas de espectáculos, la ceremonia vuelve a quedar envuelta en cuestionamientos sobre los criterios de selección y la representatividad de las figuras nominadas.