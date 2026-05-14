Polémica en los Martín Fierro 2026: dos figuras históricas quedaron fuera de las nominaciones

Florencia Peña defendió a Marley y explotó contra Luis Ventura

Otra de las ausencias que generó debate fue la de Marley, aunque su programa Por el mundo sí figura entre los nominados. La actriz Florencia Peña cuestionó públicamente la decisión durante una entrevista televisiva y aseguró que el premio “perdió credibilidad”. Además, deslizó supuestas diferencias entre Marley y Santiago del Moro.