Escándalo en la AFA: una histórica liga del interior denunció irregularidades y apuntó contra Pablo Toviggino

Desde Córdoba consideran que la invitación al club ignoró los reglamentos y pasó por encima de la autoridad de la liga local. “No puedo permitir que a la Liga se la lleven por delante. Yo vengo de la era de Julio Grondona; siempre se respetó a la Liga”, lanzó Farías en un duro descargo que rápidamente sacudió al ambiente dirigencial.