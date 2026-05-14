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Escándalo en la AFA: una histórica liga del interior denunció irregularidades y apuntó contra Pablo Toviggino

Emeterio Farías dejó su cargo en el Consejo Federal y denunció que se vulneró la autonomía de la Liga Cordobesa.

Escándalo en la AFA: una histórica liga del interior denunció irregularidades y apuntó contra Pablo Toviggino
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Emeterio Farías renunció al Consejo Federal de AFA por supuestas irregularidades de Pablo Toviggino que vulneran la autonomía de la Liga Cordobesa en la organización de torneos.
  • El conflicto estalló por la invitación administrativa al club Argentino Peñarol al Torneo Regional sin mérito deportivo, lo que Farías considera un atropello a la liga local.
  • La ruptura expone la tensión entre la AFA y las ligas del interior. Sienta un precedente sobre la autonomía regional frente a decisiones políticas tomadas desde Buenos Aires.
Resumen generado con IA

El fútbol argentino volvió a quedar envuelto en una fuerte polémica política. La Liga Cordobesa de Fútbol rompió públicamente con la conducción de la AFA después de que Emeterio Farías, uno de los dirigentes históricos del interior, presentara su renuncia indeclinable como vocal titular del Consejo Federal.

La decisión generó un fuerte impacto puertas adentro del fútbol argentino porque Farías apuntó directamente contra Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia, y acusó al Consejo Federal de vulnerar la autonomía de la Liga Cordobesa. El detonante fue la polémica habilitación de Argentino Peñarol para disputar el Torneo Regional Federal Amateur sin haber conseguido la clasificación deportiva en la cancha.

Desde Córdoba consideran que la invitación al club ignoró los reglamentos y pasó por encima de la autoridad de la liga local. “No puedo permitir que a la Liga se la lleven por delante. Yo vengo de la era de Julio Grondona; siempre se respetó a la Liga”, lanzó Farías en un duro descargo que rápidamente sacudió al ambiente dirigencial.

El conflicto que desató la crisis

La tensión explotó cuando el Consejo Federal aprobó la participación de Argentino Peñarol por vía administrativa. Según denunció Farías, la medida respondió a intereses políticos y no a criterios deportivos. “Si no se gana la plaza en la cancha, no corresponde participar por vía administrativa”, remarcó el dirigente cordobés.

En la carta de renuncia dirigida a Toviggino, Farías fue todavía más contundente. “Se ha vulnerado la autoridad y la autonomía de la Liga Cordobesa de Fútbol”, escribió, y advirtió que aceptar este tipo de decisiones “sentaría un precedente peligroso” para todas las ligas del interior, que quedarían subordinadas a resoluciones tomadas desde Buenos Aires.

El episodio volvió a dejar al descubierto la histórica tensión entre la conducción central de la AFA y las ligas regionales. En Córdoba entienden que el conflicto excede el caso puntual de Argentino Peñarol y que marca una disputa mucho más profunda por el poder dentro del fútbol argentino.

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