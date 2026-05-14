Encuentran un cuerpo celeste con atmósfera propia en las cercanías de Plutón

Resumen para apurados
- Astrónomos japoneses hallaron una atmósfera en el objeto 2002 XV93, cerca de Plutón. El hallazgo desafía en 2024 las leyes de gravedad y retención de gases en el sistema solar.
- La detección se logró al observar una estrella cuya luz disminuyó gradualmente al ser bloqueada por el cuerpo. Se vincula esta atmósfera a la posible presencia de criovolcanes.
- El descubrimiento expande la frontera de cuerpos activos en el espacio profundo y obliga a revisar las teorías sobre la evolución geológica en zonas transneptunianas gélidas.
Todo conocimiento hasta ahora dado por concluido en lo que respecta al área espacial más allá de Neptuno acaba de ponerse en cuestionamiento. Un grupo de astrónomos japoneses acaba de analizar y descubrir que tal vez las inquebrantables leyes físicas en torno a Plutón no eran tan rígidas como se consideraba que podían ser.
Los observadores que están a punto de tirar abajo esta creencia sostenida en los últimos años descubrieron un cuerpo celeste único. La pequeña masa espacial demostró características que se creían imposibles en esta región. Es que la escasa gravedad de la zona descartaba unas determinadas propiedades atmosféricas, pero ahora habrá que rever esta regla.
Un minicuerpo celeste con atmósfera propia
2002 XV93 es el nombre con el que se bautizó al nuevo objeto encontrado en las inmediaciones de Plutón. Aunque desde su descubrimiento se habló erróneamente por el boca a boca de un planeta, su tamaño no es suficiente para ingresar a esta categoría. De hecho, se estima que mide poco más de una quinta parte de lo que mide Plutón, que son 2377 kilómetros de diámetro.
El estudio estuvo liderado por el experto Ko Arimatsu, de Japón. La teoría que acaba de poner en jaque es la que indicaba que la región del cinturón transneptuniano presentaba tres barreras determinantes:
- Temperaturas heladas que descienden hasta los 50 grados Kelvin, equivalente a -223 °C
- Escasa radiación solar para activar procesos químicos atmosféricos
- Una masa planetaria insuficiente para anclar gases a su corteza de forma estable
Qué se sabe sobre el cuerpo con atmósfera propia
En 2024, el 2002 XV93 pasó por delante de una estrella lejana que observaba el laboratorio de Ko Arimatsu. Si el objeto no tuviera aire, el brillo de la estrella debería haberse apagado de golpe en cuanto el cuerpo la bloqueó. Pero esto no sucedió y, en cambio, se registró una disminución lumínica gradual que duró casi dos segundos, una reacción que confirma la presencia de una capa gaseosa delgada que curva la luz.
Para aprovechar los segundos en que el cuerpo bloqueó la estrella, se sincronizó un equipo desde Kioto y Nagano en el que también intervino el apoyo de un telescopio de Fukushima. Se emplearon cámaras de tecnología avanzada para medir la variación del flujo luminoso con alta precisión temporal.
Qué se sabe del 2002 XV93
Bajo las extremas condiciones de presión que hay en esta región, los cuerpos volátiles quedan eliminados casi de inmediato. Una de las hipótesis sugiere que el cuerpo contiene criovolcanes, es decir, volcanes de hielo que expulsan material caliente del interior del 2002 XV93 hacia la corteza, haciendo que la fina capa exterior se vuelva más gruesa.
El hallazgo de un cuerpo con gases amplía las fronteras en las que se podrían encontrar cuerpos activos más allá de la distancia a la que se pensaba que podían existir.