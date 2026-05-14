Encuentran un cuerpo celeste con atmósfera propia en las cercanías de Plutón

Un minicuerpo celeste con atmósfera propia

2002 XV93 es el nombre con el que se bautizó al nuevo objeto encontrado en las inmediaciones de Plutón. Aunque desde su descubrimiento se habló erróneamente por el boca a boca de un planeta, su tamaño no es suficiente para ingresar a esta categoría. De hecho, se estima que mide poco más de una quinta parte de lo que mide Plutón, que son 2377 kilómetros de diámetro.