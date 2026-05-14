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La reacción de Jorgelina Cardoso después del durísimo posteo de Di María contra Racing

La esposa del campeón del mundo compartió el descargo del rosarino en redes sociales y le dedicó un mensaje cargado de apoyo.

La reacción de Jorgelina Cardoso después del durísimo posteo de Di María contra Racing
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Jorgelina Cardoso respaldó a Ángel Di María tras su duro descargo contra Racing por las críticas al arbitraje luego del triunfo de Rosario Central en el Gigante de Arroyito.
  • El conflicto inició cuando Diego Milito acusó un robo arbitral. Di María respondió criticando el centralismo porteño y Cardoso se sumó destacando el orgullo por defender al club.
  • El cruce profundiza la histórica tensión entre los clubes del interior y los de Buenos Aires, mientras Cardoso reafirma su rol clave en la defensa pública de la carrera del jugador.
Resumen generado con IA

La tensión entre Rosario Central y Racing siguió creciendo fuera de la cancha y ahora sumó un nuevo episodio en redes sociales. Luego del explosivo descargo de Ángel Di María contra las críticas por el arbitraje en el Gigante de Arroyito, apareció el fuerte respaldo de su esposa, Jorgelina Cardoso, que salió públicamente a defender al campeón del mundo.

“Amo cómo defendés a tu club dentro y fuera de la cancha, sos mi orgullo”, escribió Cardoso en una historia de Instagram junto a corazones azules y amarillos, los colores que identifican a Rosario Central. El mensaje acompañó el duro comunicado que había publicado Fideo después de las declaraciones de Diego Milito tras la eliminación de Racing.

El exjugador de la selección argentina había reaccionado con mucha dureza a las acusaciones del presidente de la Academia, quien aseguró que Racing se sintió “robado” por el arbitraje. “Cómo molesta ver ganar a los equipos del interior”, escribió Di María en un texto cargado de críticas hacia dirigentes, periodistas y el manejo del fútbol argentino.

La reacción de Jorgelina Cardoso después del durísimo posteo de Di María contra Racing

El descargo que encendió la polémica

En su publicación, Fideo también defendió a Central de las críticas arbitrales y aseguró que durante años el club rosarino fue perjudicado sin repercusión mediática. Incluso cuestionó la utilización de cámaras en la jugada anulada a Alejo Véliz y dejó una frase que rápidamente se viralizó: “El fútbol no está manchado, ahora somos todos iguales. Y eso molesta”.

El mensaje generó un enorme revuelo en redes sociales y dividió opiniones entre hinchas y periodistas. Mientras muchos simpatizantes canallas celebraron la postura del campeón del mundo, otros consideraron que el conflicto escaló demasiado después del partido. En ese contexto, el apoyo público de Jorgelina Cardoso volvió a mostrar el fuerte respaldo familiar que suele acompañar a Di María en cada momento caliente de su carrera.

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