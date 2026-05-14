La reacción de Jorgelina Cardoso después del durísimo posteo de Di María contra Racing

El descargo que encendió la polémica

En su publicación, Fideo también defendió a Central de las críticas arbitrales y aseguró que durante años el club rosarino fue perjudicado sin repercusión mediática. Incluso cuestionó la utilización de cámaras en la jugada anulada a Alejo Véliz y dejó una frase que rápidamente se viralizó: “El fútbol no está manchado, ahora somos todos iguales. Y eso molesta”.