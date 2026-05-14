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Certificación Negativa de Anses: qué es, para qué sirve y cómo obtenerla

El documento oficial, disponible de forma gratuita, facilita la realización de gestiones ante entidades bancarias, instituciones de enseñanza, obras sociales y diversas dependencias gubernamentales en sus niveles provincial o municipal.

Certificación Negativa de Anses: qué es, para qué sirve y cómo obtenerla Anses
Por Virginia Daniela Gómez Hace 45 Min

Resumen para apurados

  • Anses otorga la Certificación Negativa, documento gratuito que acredita la falta de aportes o beneficios en Argentina para gestionar trámites en bancos, salud y educación.
  • Se obtiene de forma digital mediante el CUIL en el portal de Anses o la app Mi Anses, permitiendo consultar los últimos seis meses sin necesidad de firmas ni turnos presenciales.
  • Esta digitalización reduce la burocracia y facilita el acceso a programas sociales y becas, permitiendo a los ciudadanos acreditar su estado laboral de manera ágil y remota.
Resumen generado con IA

La Certificación Negativa de Anses constituye un instrumento esencial para miles de ciudadanos que requieren acreditar su estado laboral y previsional. Dicho documento oficial, disponible de forma gratuita, facilita la realización de gestiones ante entidades bancarias, instituciones de enseñanza, obras sociales y diversas dependencias gubernamentales en sus niveles provincial o municipal.

Calendario de pagos de Anses del jueves 14 de mayo

Calendario de pagos de Anses del jueves 14 de mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, garantiza la obtención de esta constancia mediante sus canales digitales. El procedimiento destaca por su sencillez, ya que permite a los interesados completar el trámite por internet sin la obligación de asistir a una delegación física ni gestionar turnos previos.

¿Qué es la Certificación Negativa y para qué sirve?

La Certificación Negativa funciona como un documento oficial de Anses que garantiza la ausencia de registros específicos dentro del sistema de seguridad social. Mediante esta constancia gratuita, el ciudadano demuestra que no percibe ingresos formales, programas sociales como la Asignación Universal por Hijo o el Progresar, ni prestaciones previsionales o aportes como trabajador autónomo o dependiente. El informe también detalla la falta de cobertura de obra social y aclara si el individuo figura como monotributista social, brindando un panorama completo sobre su situación ante el organismo.

Debido a su carácter administrativo, diversas entidades solicitan este comprobante para validar el acceso a becas, servicios de salud gratuitos y programas de asistencia estatales. Su presentación resulta fundamental en trámites bancarios, inscripciones universitarias y gestiones ante organismos municipales o provinciales que requieren verificar la inexistencia de otros ingresos o subsidios. Gracias a su fácil acceso digital, los solicitantes obtienen rápidamente la prueba necesaria para acreditar su condición de vulnerabilidad o su falta de actividad laboral registrada.

Cómo obtener la Certificación Negativa

La obtención de la Certificación Negativa resulta un proceso simple que se completa íntegramente de forma digital a través de una computadora o un teléfono móvil. El organismo dispone de dos canales oficiales: el portal institucional y la aplicación mi Anses. En el sitio web, el usuario solo necesita ingresar su número de CUIL y definir el período de consulta limitado a los últimos seis meses, para generar el documento de manera inmediata, permitiendo su descarga o impresión en el acto.

Por otro lado, quienes utilicen la aplicación móvil deben acceder con su Clave de la Seguridad Social, navegar hasta la sección de datos personales y solicitar la constancia desde allí. Un aspecto fundamental de este trámite radica en su validez legal automática, pues el comprobante digital carece de la necesidad de firmas o sellos físicos de agentes del organismo. De esta manera, Anses facilita un recurso administrativo ágil que elimina la presencialidad y agiliza las gestiones de los ciudadanos.

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