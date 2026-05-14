Certificación Negativa de Anses: qué es, para qué sirve y cómo obtenerla

¿Qué es la Certificación Negativa y para qué sirve?

La Certificación Negativa funciona como un documento oficial de Anses que garantiza la ausencia de registros específicos dentro del sistema de seguridad social. Mediante esta constancia gratuita, el ciudadano demuestra que no percibe ingresos formales, programas sociales como la Asignación Universal por Hijo o el Progresar, ni prestaciones previsionales o aportes como trabajador autónomo o dependiente. El informe también detalla la falta de cobertura de obra social y aclara si el individuo figura como monotributista social, brindando un panorama completo sobre su situación ante el organismo.